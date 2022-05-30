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Понедельник, 30 мая 2022, 14:41 мск

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«Результат не гарантирован»: в ЕС признали сложность в вопросе конфискации резервов РФ

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что конфискация замороженных в ЕС резервов России обсуждается, но данный вопрос сложен с юридической точки зрения. По его словам, результат не является гарантированным.

«Передача резервов [Украине] обсуждается, но от заморозки до конфискации предусмотрен юридически сложный процесс», – цитирует Джентилони ТАСС.

Он отметил, что европейские страны при поддержке Еврокомиссии изучают юридические и финансовые механизмы в отношении российских резервов. Другие подробности он еврокомиссар не привел.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Евросоюза рассмотреть вопрос о конфискации замороженных российских валютных резервов, чтобы направить эти средства на восстановление Украины. Эту тему 20 мая обсудили главы министерств финансов стран G7.

Источник ТАСС в институтах ЕС в Брюсселе сообщил, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 30-31 мая обсудят вопрос легализации изъятия российских активов в юрисдикции Евросоюза.

Ранее в Кремле назвали такой шаг прямым воровством. «Подобное решение было бы незаконным, вопиющим, конечно, требующим соответствующего ответа», – заявлял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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