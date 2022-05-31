США не решаются конфисковывать «замороженные» российские активы

Возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России подорвет статус Соединенных Штатов как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран, – сообщает газета New York Times.

Со ссылкой на собственные источники газета пишет, что обсуждение вопроса об изъятии активов российского Центробанка «столкнулось с сопротивлением в США» из-за юридических и репутационных последствий, с которым может столкнуться страна при таком сценарии и чего опасаются американские власти.

В материале NYT говорится, что «высокопоставленные должностные лица в администрации Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на Соединенные Штаты как на страну для хранения инвестиций».

В отличие от многих стран Европы, открыто призывающих использовать замороженные российские активы для финансовой помощи Украине, в США к этому вопросу относятся «намного осторожнее», – пишет NYT.

«Внутри администрации Байдена продолжаются дискуссии на тему того, следует ли присоединиться к усилиям по конфискации активов, в том числе в долларах и евро, которые Москва разместила перед вторжением на Украину. Лишь часть этих средств хранится в США, большая же часть депонирована в Европе, в том числе в Банке международных расчетов в Швейцарии», – пишет американское издание.

По информации New York Times многие американские чиновники считают, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.

Вашингтон, Иван Бабурин

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