Европейский инвестбанк: На восстановление Украины потребуется больше триллиона долларов

Все звучащие из уст экспертов и политиков суммы, требуемые на послевоенное восстановление Украины – нереальны, потому что «не отражают степень разрушений».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.

«Я оцениваю в триллион с лишним, потому что видел в публичном пространстве цифры, которые я считаю совершенно нереалистичными, когда смотрю на уровень разрушения на Украине», – сказал банкир.

Ожидается, что европейские лидеры на встрече в Брюсселе обсудят план реконструкции Украины и её заявку на вступление в ЕС, а также участие финансовых институтов Европы в кредитовании гипотетического восстановления «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

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