Президент Швейцарии высказался против передачи Украине «замороженных» активов России

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе международной конференции по восстановлению Украины во вторник, 5 июля, заявил, что конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Кассис сказал: «Мы можем принять решение, которое идеально подходит для ситуации с Украиной, но мы создаем возможность принять то же самое решение во многих других случаях и, следовательно, вы даете гораздо больше власти правительствам, чем гражданам. Право собственности – одно из фундаментальных прав человека».

«Государства должны защищать граждан от силовых методов. Для конфискации активов нужна соответствующая правовая база, которой в большинстве европейских стран нет», – заявил президент Швейцарии.

Слледует напомнить, что накануне, в понедельник, 4 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также на конференции в Лугано заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов и призвал использовать конфискованные активы России.

Лугано, Иван Бабурин

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