Киев лоббирует в Генассамблее ООН резолюцию для изъятия активов России

Украина продвигает принятие на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о создании международного компенсационного механизма, на основании которого Киев мог бы присвоить себе замороженные странами Запада российские государственные активы, чтобы возместить ущерб от военных действий. Об этом пишет The Guardian.

По информации газеты, замминистра юстиции Украины Ирина Мудра на прошлой неделе посетила Лондон, чтобы обсудить этот вопрос с МИД Великобритании. До этого она лоббировала вопрос конфискации российских активов в Совета министров Совета Европы в Страсбурге вместе с женой президента Украины Еленой Зеленской.

Кроме того, подробные юридические и политические дискуссии о возмещении ущерба украинская сторона проводила в Германии, Франции и ЕС, а также с помощником министра финансов США Элизабет Розенберг.

Как отмечает источники издания, в ходе последней встречи в Страсбурге министры Совета Европы поддержали принцип репараций, но прохладно отнеслись к предложениям Украины, заявив, что «с интересом приняли их к сведению, в том числе, как первый шаг – создание международного реестра ущерба». Между тем министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что подобные шаги будут незаконными в соответствии с действующим законодательством США.

У тех, кто был близок к переговорам в Лондоне, сложилось впечатление, что принципиальный энтузиазм британцев в отношении плана Киева сопоставляется с потенциальными связанными с этим правовыми проблемами и правом собственности. В Лондоне опасаются, что в случае конфискации активов российского центробанка Москва может ответить симметрично.

Как пишет газета, санкционное законодательство Великобритании и Евросоюза позволяет государствам замораживать активы Банка России и включенных в черный список бизнесменов, но не предусматривает арест, не говоря уже об их односторонней передаче в фонд восстановления Украины.

Ранее глава украинского Минюста Денис Малюська заявил, что Киев намерен добиваться создания через ООН международного механизма для взыскания с России компенсации ущерба, причиненного в результате проведения военной спецоперации. Украина оценивает этот ущерб более чем в $300 млрд. Страны «Большой семерки» заморозили резервы ЦБ России в размере около $300 млрд в ответ на спецоперацию на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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