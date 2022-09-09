Украина собралась добиваться от России компенсации за ущерб из-за СВО

На Украине намерены добиваться создания через ООН международного механизма для взыскания с России компенсации ущерба, причиненного в результате проведения военной спецоперации. Об этом заявил глава украинского Минюста Денис Малюська в интервью медиагруппе FUNKE. Киев оценивает этот ущерб более чем в $300 млрд.

«Наша цель – добиться принятия резолюции на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре, которая заложит основу для международного механизма возмещения ущерба», – сказал министр, чьи слова цитирует ТАСС. Для этого, по его словам, Киеву нужна поддержка двух третей присутствующих на Генассамблее ООН стран.

В случае одобрения резолюции Украина начнет переговоры о разработке и ратификации международного договора, в соответствии с которым «должна быть создана международная комиссия для рассмотрения требований о возмещении ущерба пострадавшим лицам и правительству Украины», добавил Малюська.

Как утверждает министр, только прямой ущерб «от разрушения инфраструктуры, жилых домов или промышленности составляет более $300 млрд».

Глава украинского Минюста вновь озвучил призыв Киева обеспечить доступ к резервам российского Центробанка в размере около $300 млрд, замороженных в странах «Большой семерки».

Министр также отметил, что Украина хотела бы прописать в «международном договоре» основание для конфискации активов России. Киев также хотел бы, чтобы «отдельные правительства» сообщали о том, сколько средств ЦБ России хранится в каждой стране, добавил он.

Надо отметить, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в отличие от резолюций Совета Безопасности носят рекомендательный характер и не имеют обязательной силы.

Москва, Наталья Петрова

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