Использование российских активов станет попранием основ мировой экономики – Песков

Передача замороженных российских активов третьим лицам станет просто кражей. Принятие подобных решений грозит попранием основы основ существующих экономических отношений в мире, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российские активы фактически украдены странами коллективного Запада. «Это незаконные действия, они противоречат международному праву. Ничто иное как посягательство на государственную и частную собственность», – сказал Песков на брифинге.

Муссируемая в Европе идея о передаче российских активов третьим лицам, в частности, Киеву, станет попранием основ, на которых держится мировая экономика.

«Это разрушает основы основ для той системы экономических взаимоотношений, которая существует в мире. Принятие таких решений будет еще одним шагом к попранию норм международного права. Мы будем изыскивать возможности бороться с этим», – заявил представитель Кремля.

Песков признал, что выбор способов для этой борьбы ограничен, поскольку пострадавшей стороне отказывают в судебной защите против подобных действий Запада.

«Здесь поле для маневра весьма и весьма ограничено. Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки», – сказал он.

Киев не теряет надежды заполучить замороженные российские активы. Президент Украины Владимир Зеленский снова просил Европу передать их Киеву якобы в качестве возмещения ущерба от действий России. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пошел дальше и заявил, что механизм заморозки и передачи активов любого государства можно проработать и обкатать на России, а впредь применять к любым «агрессивным диктаторским режимам».

Москва, Наталья Рязанова

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