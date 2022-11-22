В ПФР рассказали о негативных последствиях индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам может негативно сказаться на жизни всех пожилых россиян, а также потребует дополнительных расходов бюджета. Об этом говорится в письме первого зампреда правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталии Петровой.

ПФР неоднократно рассматривал возможность возврата индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. В фонде пришли к выводу, что отказ от индексации с 2016 года не сильно изменил показатели рынка труда, доходы населения и динамику развития экономики России, передает РБК.

При этом реализация инициативы, напротив, приведет к негативным последствиям, а именно: к сокращению уровня пенсий неработающих россиян; к дополнительным тратам из бюджета страны в размере около 500 млрд рублей.

«В связи с проведением с 1 июня 2022 года дополнительной индексации страховых пенсий на 10% объем дополнительной потребности в средствах федерального бюджета на проведение индексации пенсий (с доиндексацией за прошлые периоды) работающих пенсионеров в 2022 году с учетом расходов на доставку составил бы 498,7 млрд руб.», – говорится в письме.

В ПФР напомнили, что для неработающих пожилых граждан пенсия является единственным источником дохода. Индексация выплат работающим пенсионерам может привести к перераспределению ограниченных бюджетных средств от неработающих граждан к работающим. Тем временем, главной целью страховых пенсий является предоставление средств к существованию россиянам, которые в силу нетрудоспособности (инвалидность и прочее), не могут работать и потеряли заработок.

Москва, Зоя Осколкова

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