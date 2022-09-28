«Одни и те же грабли…» При нынешней экономической политике Россия достигнет уровня 1990 года через 150 лет

Россия при нынешней экономической политике достигнет уровня 1990 года по собственному производству только через 150 лет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента во время «правительственного часа с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым. Политик подчеркнул, что в стране отсутствует развитие промышленности и импортозамещения, что требует структурной перестройки экономики.

«Что за экономика у нас была, если на сегодняшний день все активы заморожены, деньги изъяты, импорта не дают, а сами производить мы практически ничего не можем!? Здесь напрашивается вопрос, что та структура экономики, которая была, себя не оправдала. Чтобы обрести экономическую и финансовую независимость страны, нам необходимо сократить импорт и наладить собственное производство, вывести хотя бы до уровня 1990 года. Но в 1990 году у нас было, согласно Росстата, 30 600 предприятий, которые обеспечивали нас всем. А сегодня осталось 6 тысяч – это тоже данные Росстата», – констатировал Арефьев.

Парламентарий обратил внимание, что за первое полугодие было введено в эксплуатацию 90 новых предприятий, в основном, небольших, а ликвидировано – 46 тысяч. «У нас баланса нет – то, что прибывает, все компенсируется уничтожением старых предприятий. С вводом новых предприятий экономические показатели у нас не увеличиваются, а только уменьшаются. Это говорит о том, что предприятия небольшие и не влияют на макроэкономические показатели. В текущем году 90 предприятий создали, а на 5% падение ВВП. Лидером падения стала обрабатывающая промышленность, транспорт и торговля, потому что, если нечем торговать, так и возить нечем», – отметил он.

«По прогнозу Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал России в 22-м году сократятся на 10% с лишним, в 23-м – почти на 5%. Самое главное, что инвестиции сокращаются, а в структуре инвестиций кредиты банков составляют всего 12,7%. А в развитых странах – больше 40%. Примерно столько же составляют бюджетные ассигнования. То есть, если строительство предприятий будет вестись вот таким вот неспешным образом, то нам достигнуть уровня 90-го года придется только через 150 лет. Думаю, что такая скорость никого не устраивает», – подчеркнул депутат.

При этом Арефьев отметил, что в структуре вновь построенных производств «опять все крутится вокруг сырьевого сектора». «Добывай и вывози… Сколько же можно наступать на одни и те же грабли, когда можно заниматься несколько другим? Импорт, хотя он и сокращается, но не потому, что нам не нужно, а потому, что нам его просто не дают. Сегодня он составляет довольно внушительную сумму и пошел в рост. Но этот импорт, к сожалению, весь потребительский. Он состоит из тех товаров, которые мы раньше производили сами. И обязаны производить сами. Это товары народного потребления. А мы покупаем. У нас профицит торгового баланса по 8-ми месяцам 180 млрд долларов. И даже в Китаем – 30 млрд долларов. Это говорит о том, что деньги у нас есть, а покупать нам нечего. А заводы импортозамещающие, к сожалению, не строятся. А если строятся, то не те... Это хорошо, что строится, хотя бы не ломается. Но это опять не то замещение импорта, которое нам сегодня необходимо», – считает парламентарий.

«Почему не срабатывает либеральная аксиома – рынок все расставит по своим местам? Казалось бы, нам сейчас надо всего много и рынок начал бы и клепать, и шить, и точить, и делать… Рынок молчит, спит, заглох и ничего в общем-то не делает. Есть две причины. Первая, это неустойчивая политика и финансовая ситуация. Второе, недоступные кредиты. У нас сейчас ключевая ставка 7,5%, а при инфляции в 8% в Евросоюзе ключевая ставка 1,2%. В США 9% инфляция, а ключевая ставка 2,2%... Мне говорят, что у нас другая экономика. Другая, но, извините, законы-то одни те же. У нас коэффициент монетизации 52%, экономика без денег. А в Китае – 200, в США – 300. Может быть, у нас в России денег нет? Ну, давайте посчитаем. ЗВР – 557 млрд или 32 трлн, ФНН – 11 трлн, профицит ликвидности в банках – 2,7, вывоз капитала ожидается 200 млрд долларов. Это далеко не все. 56 трлн кредитных ресурсов – пожалуйста, забирайте. Но почему-то все это остается вне сферы деятельности», – констатировал Арефьев.

«Надо проводить структурную реформу экономики, надо, прежде всего, отказаться от ее либеральной модели. Рынок ничего сам не расставит, необходимо четкое планирование безусловное выполнение планов. Нужна национализация системных банков и госрегулирование параметров денежно-кредитной системы. Необходимо возрождение реального сектора экономики, способного заместить импорт. Нужна совершенно новая система подготовки кадров и назначение их. Ну, и выход из всех международных организаций, которые мешают нам жить», – заключил депутат.

Москва, Мария Соколова

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