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Вторник, 17 декабря 2024, 17:39 мск

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Депутаты разрешили приостанавливать запрет для террористических организаций

Нижняя палата российского парламента поддержала во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает возможность временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических.

Такое решение теперь будет возможно по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации, что организация прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение таких преступлений.

«После вступления в законную силу судебного решения сопутствующие изменения будут вноситься в список террористических организаций», – уточняется в пояснительной записке к документу.

Москва, Светлана Антонова

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