Застройщикам в России разрешат создавать собственные стандарты качества

Строительным компаниям в России планируется разрешить использовать собственные стандарты качества отделки квартир вместо требований технических регламентов. Такие поправки подготовлены в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...», передает «Интерфакс».

Согласно действующим нормам, застройщик обязан передать дольщику квартиру, качество которой соответствует требованиям технических регламентов. Это позволяет дольщикам, обнаружив несоответствия им, обращаться в суд и требовать с застройщика уменьшения цены квартиры, возмещения расходов на устранение недостатков, убытков, неустойки (штрафов, пеней).

В Госдуме предлагают отказаться от этого требования. Согласно запланированным изменениям, застройщики будут вправе использовать свои стандарты качества отделки (но не ниже минимальных, установленных Минстроем РФ), предусмотрев это в договоре с дольщиком.

Кроме того, депутаты намерены ограничить сумму, которую может взыскать дольщик в случае несоответствия отделки квартиры стандартам застройщика. Согласно проекту поправок, эта сумма «не может превышать три процента от цены договора, если уплата денежных средств в большем размере не предусмотрена договором». Такое ограничение предполагается для случаев, когда застройщик нарушил требования к отделке, работам по установке оконных и дверных блоков, сантехнического оборудования.

Вместе с тем, депутаты предлагают сократить минимальный срок гарантии на отделку в квартирах до одного года.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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