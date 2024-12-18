Госдума одобрила резкое повышение штрафов за продажу сигарет и вейпов детям

Депутаты Госдумы приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий значительное увеличение штрафов за продажу детям табака, вейпов, электронных сигарет и кальянов.

Поправки внесены в статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ). Сейчас максимальный штраф для юридических лиц за такое правонарушение составляет 600 тысяч рублей. В случае принятия закона штраф вырастет до 2 млн рублей.

Согласно законопроекту, штраф за продажу детям табака, вейпов, электронных сигарет и кальянов увеличится для граждан с 40-60 тысяч рублей до 200-300 тысяч, для должностных лиц – с нынешних 100-300 тысяч до 500-700 тысяч, для юрлиц – с нынешних 400-600 тысяч до 1,5-2 млн.

Кроме того, существенно вырастут штрафы за продажу снюса и насвая. Для физлиц штраф составит 150-200 тысяч рублей, для должностных лиц – 300-500 тысяч рублей, для юридических – 1-2 млн.

В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность – соответствующий закон Госдума утвердила накануне. Как сообщал «Новый День», новые нормы внесены в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции). Речь идет о штрафе до 80 тысяч рублей, либо исправительных работах на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«Взрослые, которые идут на неправомерный шаг, должны осознавать всю степень ответственности за совершенное правонарушение, а также неотвратимость наказания», – заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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