Госдума ввела уголовную ответственность за продажу вейпов и сигарет детям

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях поправки в законодательство о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу детям кальянов, табачной продукции и никотинсодержащей продукции, а также устройств для ее потребления.

Новые нормы внесены в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции). Речь идет о штрафе до 80 тысяч рублей, либо исправительных работах на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Поправки подготовлены также в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях о несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции. Предполагается, что штрафы для граждан в отдельных случаях вырастут до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – до 700 тысяч рублей, для юрлиц – до 2 млн рублей.

Как пояснили депутаты, использование вейпов и электронных сигарет подростками растет, что отражается на их здоровье. «Принятый сегодня закон – справедливое решение в отношении тех, кто ради наживы губит здоровье наших детей», – подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Москва, Светлана Антонова

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