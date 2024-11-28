В России резко повысят штрафы за продажу сигарет и вейпов детям

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект об увеличении штрафов за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов. Документ подписали более 80 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Поправки подготовлены в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях о несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции.

Предполагается, что штрафы для граждан в отдельных случаях вырастут до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – до 700 тысяч рублей, для юрлиц – до 2 млн рублей.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время фиксируется рост правонарушений в этой сфере, что, как считают авторы законопроекта, обусловлено, в том числе, недостаточностью мер ответственности за нарушение правил торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube