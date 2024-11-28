российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 ноября 2024, 21:29 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В России резко повысят штрафы за продажу сигарет и вейпов детям

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект об увеличении штрафов за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов. Документ подписали более 80 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Поправки подготовлены в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях о несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции.

Предполагается, что штрафы для граждан в отдельных случаях вырастут до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – до 700 тысяч рублей, для юрлиц – до 2 млн рублей.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время фиксируется рост правонарушений в этой сфере, что, как считают авторы законопроекта, обусловлено, в том числе, недостаточностью мер ответственности за нарушение правил торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Госдума

И опять Набиуллина: в Госдуме раскрыли «секрет» дефицита профессиональных кадров в России / Госдума согласилась закрыть данные о деятельности органов власти при военном положении / Госдума ужесточила санкции за утечку персональных данных россиян / Военнослужащим, воспитывающим ребенка-инвалида, дадут жилищную льготу / Госдума запретила продавать детям газосодержащие товары / Теперь рефинансирование кредитов: россиян предупредили о новой схеме обмана / Володин назвал сроки рассмотрения запрета на прием в школу детей, не знающих языка / Детей мигрантов не возьмут в школу без знания русского языка: в Госдуму внесли проект закона

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Политика, Россия, Экономика, Госдума,