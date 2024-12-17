В России ужесточили наказание за вовлечение детей в совершение преступлений

Сегодня Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в статьи 150 и 151 Уголовного кодекса с ужесточением наказания за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.

Согласно документу, квалифицирующими признаками, усиливающими уголовную ответственность (на срок вплоть до девяти лет), станет вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также подобные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.

Кроме того, устанавливается ответственность, если детей вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей.

Вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу, в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, в совершение трех и более преступлений небольшой или средней тяжести, в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой‑либо социальной группы предусматривается максимальный срок лишения свободы сроком до 10 лет.

Вместе с тем за вовлечение в совершение антиобщественных действий лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также двух и более несовершеннолетних, будет грозить максимальный срок лишения свободы до восьми лет.

Как отметил один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, эта проблема в последнее время обострилась. Согласно статистике, чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ. «В прошлом году число таких преступлений выросло на 52,3% (с 1,4 тысячи до 2,1 тысячи). Зафиксированы случаи вовлечения детей, включая младшеклассников, в совершение диверсий», – уточнил парламентарий.

По его словам, эффективность подобных мер показало предпринятое несколько лет назад усиление ответственности за склонение детей к суициду: число таких случаев заметно сократилось.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube