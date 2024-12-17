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Вторник, 17 декабря 2024, 18:45 мск

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Госдума опять «подыграла» застройщикам: свои стандарты качества и минимальная гарантия

Госдума окончательно приняла закон, позволяющий застройщикам с 1 марта 2025 года использовать собственные стандарты качества отделки квартир и минимизировать выплаты дольщикам за нарушения, передает «Интерфакс».

Такие изменения предусматривают поправки в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...» Согласно действующим нормам, застройщик обязан передать дольщику квартиру, качество которой соответствует требованиям технических регламентов. Это позволяет участникам долевого строительства, обнаружив несоответствия, обращаться в суд и требовать с застройщика уменьшения цены квартиры, возмещения расходов на устранение недостатков, убытков, неустойки (штрафов, пеней).

Госдума решила отказаться от этого требования. Согласно изменениям, застройщики будут вправе использовать свои стандарты качества отделки (но не ниже минимальных, установленных Минстроем РФ), предусмотрев это в договоре с дольщиком.

Кроме того, депутаты с 1 января 2025 ограничили сумму, которую может взыскать дольщик в случае несоответствия отделки квартиры стандартам застройщика. Теперь эта сумма «не может превышать три процента от цены договора, если уплата денежных средств в большем размере не предусмотрена договором». Такое ограничение предполагается для случаев, когда застройщик нарушил требования к отделке, работам по установке оконных и дверных блоков, сантехнического оборудования.

Также сократится минимальный срок гарантии на отделку в квартирах до одного года.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Госдума

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