Госдума лишила иноагентов доходов в России

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о введении специальных счетов для доходов иноагентов. Поправки, авторами которых стали 429 депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, поддержаны единогласно. Проект закона прошел первое чтение в Госдуме 20 ноября.

Закон предполагает зачисление на специальный рублевый счет доходов иноагентов от творческой деятельности, использования изобретений и товарных знаков, доходов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств. Кроме того, на спецсчет будут зачисляться проценты по вкладам, дивиденды и доходы от долевого участия в организациях.

Открытие спецсчета станет обязательным как для иноагентов, так и тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться денежными средствами будет возможно только после отмены статуса иноагента.

Согласно документу, также средства на спецсчете могут быть зачислены в госбюджет по решению суда или в случаях, установленных правительством.

Закон вступит в силу в 1 марта 2025 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «принятый закон запретит обогащаться негодяям за счет граждан и страны, которую они предали». «Заработанные в России средства не должны использоваться против нее», – написал он в своем тг-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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