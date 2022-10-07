В России резко вырос уровень тревожности населения

В России за последние недели в два раза вырос уровень тревожности населения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Фонда «Общественное мнение».

Согласно опубликованным сегодня данным, отвечая на вопрос: «Какое настроение, по Вашему мнению, преобладает сегодня среди Ваших родных, друзей, коллег, знакомых – спокойное или тревожное?», порядка 70% респондентов в период с 30 сентября по 2 октября выбрали последний вариант. Примечательно, что на 18 сентября вариант «тревожное настроение» называли 35% опрошенных.

О спокойном настроении ко 2 октября заявили только 25% респондентов. Две недели назад таковых было 57%.

Социологи не прокомментировали причины изменения настроения россиян. Тем не менее, судя по всему, рост тревожности произошел в связи с объявленной в России 21 сентября частичной мобилизацией и ситуацией с боевыми действиями в рамках специальной военной операции (СВО). Согласно данным исследования, респонденты больше всего интересовались новостями именно о мобилизации (34%), а также ходом СВО (25%) и прошедшими референдумами о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей (20%).

Исследование «ФОМнибус» проводилось с 30 по 2 октября в 104 населенных пунктах 53 регионов РФ. Всего было опрошено 1500 респондентов.

Москва, Светлана Антонова

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