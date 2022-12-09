Власти Курганской области завершили оптимизацию больниц

Департамент здравоохранения Курганской области 9 декабря отчитался о завершении реформы по оптимизации районных больниц. «С сегодняшнего дня некоторые больницы получили новые статусы и называются межрайонными больницами, некоторые стали филиалами этих больниц. Территориально все медицинские организации остаются на местах», – заявили в депздраве.

На сайте ведомства выложена таблица с новыми названиями объединенных больниц, филиалами и фамилиями руководителей. Рекордсменом по количеству возглавляемых медорганизаций стала Маргарита Лошенкова. Эта женщина стала главврачом межрайонной больницы №3, в которую входят больницы в селах Кетово, Глядянское, Половинное и Звериноголовское.

Напомним, в июне 2022 года курганские чиновники объявили о реорганизации районных больниц, их укрупнили, объединив по 2-3-4 медучреждения в одно юрлицо. Медики выступили против реформы. Многие главврачи уволились, в том числе те, что приехали работать в Зауралье из других городов. Так, из Шадринской центральной районной больницы уволился главврач Владимир Семенов, который ранее заявил, что переехал из Тюмени вслед за губернатором Вадимом Шумковым (при этом Шадринскую ЦРБ реформа напрямую не затронула). А из Кетовской ЦРБ ушел главврач – Игорь Радионов, он учился в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова вместе директором депздрава Алексеем Сигидаевым и по его приглашению приехал работать в Курган.

Жители региона также выступили против реформы. В Шадринске даже предпринимались попытки провести пикеты. Люди писали письма главе Минздрава Мурашко и президенту Путину с жалобами на оптимизацию районных больниц, но это не помогло остановить чиновников. Между тем, за полгода реформы качество медобслуживания в регионе не улучшилось. Курганцы крайне недовольны состоянием здравоохранения в Зауралье, они по полгода не могут попасть на прием к специалистам.

Курган, Ольга Федорова

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