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Среда, 31 августа 2022, 12:51 мск

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Из больницы Шадринска уволился главврач, переехавший в Зауралье вслед за губернатором Шумковым

Из Шадринской центральной районной больницы уволился главный врач Владимир Семенов, который ранее заявил, что переехал из Тюмени за губернатором Вадимом Шумковым. Отработав меньше года, Семенов покинул регион, – сообщает агентство URA.Ru. В приемной Шадринской ЦРБ журналистам сообщили, что вместо Семенова исполняющим обязанности главврача с 31 августа назначен Дмитрий Клюш, который ранее работал и. о. заместителя главврача по лечебной работе.

Владимир Семенов работал главным врачом ГБУ «Шадринская ЦРБ» с 11 ноября 2021 года. В интервью шадринскому телевидению он заявил: «Губернатор Шумков приехал с определенным бэкграундом из Тюмени, где был заместителем губернатора и оставил о себе очень приятное впечатление. Это интересно, когда ты идешь за человеком или работаешь в команде человека, который хочет сделать что-то и делает».

Напомним, в Курганской области глава депздрава Алексей Сигидаев начал оптимизацию больниц в городах и муниципальных округах. Шадриская ЦРБ не входит в список медучреждений, которые будут укрупнять. Но жители Шадринска крайне недовольны состоянием здравоохранения в городе в целом. Люди выходят на пикеты. В конце июля из Шадринска в Москву отправились сразу два письма с жалобами на оптимизацию районных больниц в Зауралье, которую проводят курганские власти. Одно письмо президенту Владимиру Путину отправила Общественная палата Шадринска. Второе письмо главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко написали жители города.

Шадринск, Ольга Федорова

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