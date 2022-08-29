В Шадринске депутата, вышедшего на пикет против оптимизации больниц, 2,5 часа держали в полиции

Шадринский депутат Александр Бухаров, который 27 августа, в День города, вышел на одиночный пикет против оптимизации больниц, рассказал, почему его задержала полиция. По его словам, силовики заявили, что пикетчик представляет инфекционную угрозу для жителей Шадринска, собравшихся на праздник. «Я вышел с плакатом, на котором было написано «Оптимизация убьет медицину в Шадринске». В 17:30 меня задержали, составили протокол по ст. 20.6.1 КоАП, я 2,5 часа провел в полиции. Мне объяснили, что я нарушил правила поведения при введении режима ЧП. Но согласно постановлению губернатора, у нас запрещены массовые публичные мероприятия. Одиночные пикеты разрешены. Тогда мне ответили, что я создал угрозу заражения коронавирусом. Но это же бред. Почему именно я? На площади были сотни людей, их полиция не трогала. Понятно, что задача была – убрать меня с плакатом», – рассказал «Новому Дню» Александр Бухаров.

Материалы на депутата передадут в суд предположительно на этой неделе. Он надеется, что суд примет решение о прекращении административного преследования. В том случае, если суд признает протокол незаконным, Александр Бухаров намерен подать иски с требованием наказать сотрудников полиции и взыскать с них компенсацию морального вреда.

Напомним, ранее Бухаров собирался повести в Шадринске митинг против объединения больниц. Однако мэрия города не согласовала мероприятие. Сейчас противники реформы собирают подписи под открытым письмом к губернатору Вадиму Шумкову с требованием отменить процесс укрупнения медицинских учреждений. В конце июля из Шадринска в Москву отправились сразу два письма с жалобами на оптимизацию районных больниц в Зауралье, которую проводят курганские власти. Одно письмо президенту Владимиру Путину отправила Общественная палата Шадринска. Второе письмо главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко написали жители города.

Курган, Ольга Федорова

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