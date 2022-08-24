Курганцы просят Шумкова отменить оптимизацию больниц

Жители Шадринска направят открытое письмо губернатору Вадиму Шумкову с требованием отменить процесс укрупнения медицинских учреждений. Кроме этого, в День города в Шадринске пройдут одиночные пикеты против оптимизации больниц. Об этом 24 августа в ходе пресс-конференции заявил руководитель шадринского отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бухаров. По его словам, таким образом общественность намерена ответить на запрет проведения митинга против реформы здравоохранения, который планировали провести в Шадринске 30 августа.

«В митинге предполагалось участие до тысячи граждан. Знаю, что к нам на митинг собирались не только жители Шадринска, но и представители из разных районов Курганской области и из самого Кургана. К сожалению, администрацией города Шадринска проведение митинга не согласовано. Мотивируют антикоронавирусными ограничениями. Но как-то очень однобоко у нас относятся к антикороновирусным ограничениям. Проводятся ярмарки, дни города, фестивали, где собираются тысячи людей. И только митинг значит несет угрозу распространения коронавируса. Людям просто не дают высказать свою позицию. Власти боятся собственного народа», – заявил Бухаров и призвал всех желающих поставить подписи под открытым письмом на имя губернатора Вадима Шумкова.

«Мы просим Вадима Михайловича Шумкова вмешаться в ситуацию. Есть понимание, что без политической воли первого лица, нашего губернатора, данную ситуацию разрешить невозможно. Мы надеемся, что губернатор примет правильное решение и отменит уже начавшуюся оптимизацию медицинских учреждений Курганской области», – сказал Александр Бухаров.

Он также добавил, что в День города Шадринска 27 августа на концертных площадках будут проведены одиночные пикеты под лозунгами «Оптимизация убьёт медицину в Шадринске. Остановитесь!» и «Минздрав НЕ предупреждает: оптимизация вредит Вашему здоровью!».

Текст письма на имя губернатора Шумкова уже готов, в нем говорится о том, что система здравоохранения Курганской области серьезно больна: регион является лидером среди других субъектов РФ по дефициту медперсонала. «Кроме того, как следует из доклада заместителя руководителя Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко, направленного в Минздрав, Курганская область на первом месте среди регионов России с самым высоким показателем смертности от рака. Вместе с тем заработная плата врачей в Зауралье, согласно данных Росстата, самая низкая в УрФО.

В таких условиях вместо привлечения медкадров и закупки современного оборудования депздравом Курганской области начата оптимизация медицинских учреждений, предполагающая заметное сокращение их количества. Полагаем, что это приведет к уменьшению доступности и оперативности медпомощи, – говорится в письме на имя Шумкова. – Так, после объявления планов по оптимизации, в ГБУ «Шадринская БСМП» закрылись отделения кардиологии и онкологии. Жители вынуждены ждать очереди на прем в течение нескольких месяцев по таким важнейшим направлениям, как онкология и кардиология, либо ехать в другие города в надежде получить медпомощь. Оптимизация родильного отделения в Шадринске привела к тому, что многие роженицы вынуждены ездить в перинатальный центр Кургана, врачей особенно узких специалистов катастрофически не хватает. Ни о какой шаговой доступности медицины в настоящее время не может быть и речи».

По словам авторов письма, департамент здравоохранения Курганской области, говоря о предстоящей оптимизации, отмечает, что в случае слияния медицинских учреждений население сможет воспользоваться услугами врачей из иных медицинских организаций, однако, в соответствии с федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании», граждане и так имеют право пользоваться услугами медучреждений в любом городе страны. «Поэтому такой аргумент не выдерживает никакой критики. Кроме того, не представлено никакого обоснования, никаких расчетов, никакой экономической эффективности», – поясняют авторы письма.

В конце обращения они просят губернатора Вадима Шумкова отменить уже начавшуюся оптимизацию медицинских учреждений в Курганской области. Напомним, ранее, в конце июля из Шадринска в Москву отправились сразу два письма с жалобами на оптимизацию районных больниц в Зауралье, которую проводят курганские власти. Одно письмо президенту Владимиру Путину отправила Общественная палата Шадринска. Второе письмо главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко написали жители города.

Курган, Ольга Федорова

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