Жители Шадринска пожаловались Путину и Мурашко на оптимизацию больниц

В минувшие выходные из Шадринска в Москву отправились сразу два письма с жалобами на оптимизацию районных больниц в Зауралье. Одно письмо президенту Владимиру Путину отправила Общественная палата Шадринска. Второе письмо главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко написали жители города.

«Областной департамент здравоохранения принял решение закрыть в Шадринске сразу несколько основных отделений здравоохранения – онкологическое, кардиологическое, родильное и инфекционное. И это в городе с населением 75 тысяч человек, городе, где протекает река Исеть зараженная радионуклидами от ПО «Маяк». Где основная масса больных сердечно-сосудистые и онкологические. Такого безобразия мы не ожидали от нашей власти, – пишут шадринцы главе министерства здравоохранения. – Закрыть основные отделения вместо исполнения поручений президента ещё от 2019 года об обеспечении больниц ремонтом, новейшим оборудованием, повышением заработной платы сотрудникам – это нужно постараться. Даже искать врагов за границей не надо. Обращаемся к вам, уважаемый Михаил Альбертович, с убедительной просьбой – прекратить издевательство над населением города, близлежащих районов и оказать реальную помощь в свете Поручений президента РФ Путина В.В.».

В письме на имя президента Путина, подписанном врио председателя Общественной палаты Виктором Лукиных говорится, что за последние шесть лет в городе значительно ухудшилось состояние здравоохранения. Сначала в целях оптимизации муниципальные больницы были переданы в собственность региона, затем была ликвидирована шадринская горбольница №1, закрыт роддом, родильное, кардиологическое и онкологическое отделения.

«Всех направляют в Курган. Уже имеются случаи с тяжкими последствиями по причине неоперативной помощи», – говорится в жалобе. В общественной палате добавляют, что вопросы реформирования решаются без учета мнения населения и общественности.

«В настоящее время департаментом здравоохранения Курганской области проводится очередная оптимизация путем слияния больниц и поликлиники в одно целое, что, по мнению общественности Шадринска, не улучшит медицинское обслуживание, – говорится в обращении Общественной палаты Шадринска. – Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаясь к вам, Общественная палата надеется, что вы разберетесь в создавшейся ситуации и не допустите ликвидации особенно важных для жителей города и близлежащих районов отделений кардиологического, онкологического, инфекционного и родильного, и поможете оснастить необходимым оборудованием».

Напомним, в Курганской области глава депздрава Алексей Сигидаев начал реформу системы здравоохранения в районах и муниципальных округах. На базе центральных районных больниц планируется создать межрайонные. По задумке чиновников, «головные» медучреждения смогут принимать пациентов из соседних районов. А узкие специалисты по графику будут выезжать в филиалы, чтобы проводить там прием.

В депздраве подчеркивали, что штат медработников сокращать не предполагается, врачей будут переучивать на узкие специальности. Однако источники в медицинских кругах сообщают, что после такой реформы многие врачи уволятся самостоятельно. В районных ЦРБ в основном работают пожилые специалисты, которые не согласятся ездить на работу в соседние районы.

Шадринск, Ольга Федорова

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