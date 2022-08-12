Губернатор Шумков заявил, что медики сами просили об объединении больниц

Губернатор Вадим Шумков заявил, что об объединении районных больниц попросили сами медики. Они, по его словам, побывали в регионах, где такая практика уже применяется, и захотели внедрить опыт в Зауралье.

«Это не прихоть губернатора. Это не зуд к реформаторству, я его не имею. Моя задача – наводить порядок. Предложение навести порядок таким образом пришло от самих медиков. Они съездили в том числе в Тюменскую область, ещё в пару регионов, посмотрели, как там всё это организовано, как они этот путь проходили. Там было то же самое. Те, кто теряет зону комфорта, начинали сбиваться в стайки, писать подмётные письма, пытаться возбудить население, что «Щас то вам точно ничё не будет». Там тоже человек зарплату терял. Ну, и кому-то придётся просто поактивнее поработать», – рассудил глава региона в интервью собственной пресс-службе. Оно опубликовано 12 августа в официальной группе правительства области «Вконтакте».

Вероятно, говоря о подмётных письмах, он провёл параллели с Шадринском, где население и общественники обратились к президенту Владимиру Путину и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой остановить объединение больниц.

Губернатор считает, что одни районные больницы оснащены более мощной техникой и лучшими специалистами, чем другие. И вот такие более сильные больницы должны помогать большему количеству населения.

«В одной больнице у вас оборудования не хватает, специалистов тоже, но вы приписаны туда, вы обязаны ходить туда. А специалиста нет, а томографа нет, а МРТ нет, а КТ нету, а УЗИ нету, и вы начинаете по этому поводу подпрыгивать. Едете в другу больницу, в другой район, а там говорят: «Вы знаете, вы не наш». Вас принимают как человека второго сорта. Слушайте, ну это бред. Это всё куплено государством, это всё общее», – сказал г-н Шумков.

Он не пояснил, какие именно районные больницы сейчас имеют хорошее оснащение медтехникой. Ранее он сам говорил, что даже в областных больницах оборудование устаревшее и начало обновляться только пару лет назад.

Шумков привёл другой пример, свидетельствующий о необходимости объединения: один из фельдшеров в районе пожаловался ему на большое число бухотчётов, тогда как в райбольнице 7 бухгалтеров. По версии губернатора, это слишком много, число таких специалистов нужно сокращать. И оптимизация в этом поможет.

Вадим Шумков назвал среди аргументов «за» объединение районных больниц нынешнее плохое качество управления некоторыми медучреждениями. Некоторые больницы, по его словам, допускали неправильные расходы

«Будет меньше начальников и посредников. Больше специалистов, к которым люди получат прямой доступ. Лучше доступ к высокотехнологичной помощи. Ну, и что немаловажно, это сокращение финансовых непонятных вопросов в системе здравоохранения. А они были. Доброе правило было: на районную больницу иметь кредиторку 25-30 млн рублей. Причём, когда начинаешь заходить в эту кредиторку, там не в последнюю очередь качество управления. Человек посчитал, что для небольшого здания больнички 3,5 млн рублей только за отопление только за зиму – это нормально. Взял и натопил. При том, что там в чистом виде за отопление, ну, 1,2 млн рублей, но не 3,5 млн рублей. Потом возим больного как-то кругами, наматываем по району. Всё это тоже идёт в долги», – привёл пример г-н Шумков.

Он заключил: «Потому уверены, что по крайней мере 80% движений, которые делаются, абсолютно правильны. Если даже будут какие-то ошибки допущены при модернизации, мы их поправим».

Ранее глава Депздрава Алексей Сигидаев рассказывал, каким образом власти решат проблему дефицита узких специалистов в объединённых районных больницах: планируется переучивать менее востребованных врачей (например, терапевтов), на более востребованных – узких специальностей.

Курган, Наталья Ефремова

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