В Курганской области ликвидируют районные больницы

В департаменте здравоохранения Курганской области рассказали о том, как собираются укрупнять районные больницы. Согласно проекту постановления, опубликованному на сайте депздрава, в регионе будут созданы 8 межрайонных больниц и еще два новых медучреждения в Кургане и Шадринске.

Так, Частоозерскую и Петуховскую райбольницы присоединят к Макушинской ЦРБ. Новое учреждение будет называться межрайонная больница №1.

Мокроусовскую больницу присоединят к Лебяжьевской ЦРБ (будет межрайонная больница №2).

Половинская, Глядянская, Звериноголовская районные больницы будут присоединены к Кетовской ЦРБ (межрайонная больница №3).

Юргамышская – к Мишкинской (межрайонная больница №4).

Шатровская – к Каргапольской (межрайонная больница №5).

Целинная – к Куртамышской ЦРБ им. К.И. Золотавина (межрайонная больница № 6).

Альменевская – к Шумихинской (межрайонная больница №7).

Сафакулевская – к Щучанской (межрайонная больница №8).

В Шадринске детскую больницу и БСМП присоединят к поликлинике. Новое учреждение будет называться «Шадринская городская больница».

Варгашинскую и Белозерскую райбольницы присоединят к больнице № 2 в Кургане.

В депздраве предполагают, что такая схема позволит сделать медпомощь доступнее – межрайонные больницы начнут принимать пациентов из соседних районов, проводить необходимые обследования и сложные операции, чтобы людям не пришлось ехать за специализированной медпомощью в областное медучреждение. При нехватке узких специалистов межрайонки будут привлекать их из филиалов (присоединенных больниц). Врачам придется ездить в командировки в соседние районы, чтобы оказать помощь местному населению.

Чиновники подчеркивают, что по итогам обсуждения проекта оптимизации, в него могут быть внесены изменения. Штат медицинских работнков сокращать не предполагается.

Курган, Ольга Федорова

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