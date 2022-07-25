Жителей Белозерского района приглашают обсудить оптимизацию больницы

В Белозерском районе Курганской области пройдёт встреча населения с чиновниками департамента здравоохранения Курганской области и главой – Александром Завьяловым – по теме объединения больниц. Об этом сообщается в официальном паблике администрации муниципалитета. Встреча намечена на вторник, 26 июля.

«В селе Белозерском состоится встреча представителей Департамента здравоохранения Курганской области с главой муниципального округа и населением по вопросу оптимизации ГБУ «Белозерская ЦРБ». Начало встречи – 10 часов. Место проведения – Белозерский районный Дом культуры (с.Белозерское, ул. Карла Маркса, д. 6)», – написано в группе.

Ранее сообщалось, что в рамках реформы Варгашинскую и Белозерскую райбольницы присоединят к больнице № 2 в Кургане. Всего в регионе будут 8 межрайонных больниц (часть районных больниц присоединят к другим, которые будут выбраны «головными»). Областные чиновники обещают, что межрайонные больницы начнут принимать пациентов из соседних районов, проводить необходимые обследования и сложные операции, чтобы людям не пришлось ехать за специализированной медпомощью в областное медучреждение.

На минувшей неделе глава Депздрава региона Алексей Сигидаев и заместитель губернатора Лариса Кокорина приезжали в Шадринск для разъяснения реформы главврачам и общественникам. Но в отличие от села белозерское встреча прошла в ограниченном кругу, жителей на неё не приглашали.

Г-н Сигидаев также выступил на телевидении, где рассказал, что реформа поможет переобучить медиков – планируется, что менее востребованные врачи пройдут переквалификацию.

Белозерский район, Наталья Ефремова

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