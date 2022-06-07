В Курганской области будут укрупнять больницы

В Курганской области планируют модернизировать работу системы здравоохранения в районах и муниципальных округах. Чиновники хотят объединить ресурсы лечебных учреждений, чтобы у пациентов была возможность получать специализированную медицинскую помощь на более достойном уровне не только в областном центре.

Для этого на базе центральных районных больниц создадут межрайонные. Будут выделены «головные» медучреждения, которые смогут принимать пациентов из соседних районов, проводить высокотехнологичные обследования и сложные операции, чтобы пациентам не пришлось ехать за специализированной медпомощью десятки километров в областное медучреждение.

В правительстве области заверили, что ни одна действующая больница не будет закрыта, поликлиническое звено и стационары продолжат работать. По словам чиновников, все медицинские работники продолжат работу в новом учреждении, изменится только запись в трудовой книжке.

Узкие специалисты «головного» медучреждения по графику смогут выезжать в филиалы, чтобы проводить там приём, если в филиале пока отсутствуют врачи по некоторым профилям.

«Укрупнение позволит более рационально использовать имеющиеся ресурсы – кадровые и материальные, и в дальнейшем более рационально распределять финансовые средства, направляя сложившуюся от оптимизации административных процессов экономию на закупку нового оборудования, лекарств, и оплату труда медработников», – сообщается на официальной странице курганского правительства в ВКонтакте.

Курган, Ольга Федорова

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