В Зауралье после объединения больниц начнут переучивать врачей

Глава Депздрава Курганской области Алексей Сигидаев описал последствия и ход реформы по объединению больниц. В частности, он заявил, что врачей в райбольницах будут переучивать. Например, терапевтам предложат пройти переквалификацию для работы узкими специалистами – кардиологами, аллергологами, эндокринологами. Обучение может занять от нескольких месяцев до года. При этом г-н Сигидаев подчеркнул, что сокращения медиков не будет. Но им придётся выезжать в соседние округа для оказания помощи больным. Обо всём этом глава Депздрава рассказал в интервью телекомпании «ГТРК Курган». Запись беседы опубликована 21 июля 2022 года.

Переобучение

По словам г-на Сигидаева, всего в регионе планируется создать 8 межрайонных больниц и городскую больницу в Шадринске. Напомним, будут головные учреждения и филиалы. «Дублирующие сотрудники получат уникальную возможность переквалифицироваться в востребованных специалистов», – заявил чиновник. После расспросов журналиста он привёл пример.

«Возьмём 2 учреждения, где есть терапевты, но нет кардиолога. В результате объединения теперь на численность населения терапевтов будет необходимое количество, поэтому ряд терапевтов получат возможность переквалифицироваться в кардиологов. И в объединённом учреждении могут появиться и кардиологи, и эндокринологи, и аллергологи», – пояснил представитель Депздрава планы по реформированию больниц.

Он отметил, что сроки переобучения будут зависеть от специализации. «В зависимости от смежности специальности, от нескольких месяцев до года», – заключил г-н Сигидаев.

Создание межрайонных центров

По словам Алексея Сигидаева, ещё одним плюсом объединения больниц станет создание межрайонных центров. В частности, в Куртамыше будет межрайонный хирургический центр, куда будут направляться жители Куртамышского и Целинного округов. И только в исключительных случаях больные будут направляться в областную больницу в Курган.

При Макушинской ЦРБ будет центр амбулаторно-онкологической помощи. Тут лечиться будут жители Петуховского, Лебяжьевского, Частоозерского, Макушинского, Мокроусовского районов. «После постановки диагноза они будут направляться в областной онкологический диспансер для уточнения диагноза и тактики лечения. Помощь станет ближе для людей, так как они будут направляться в Курган только в исключительных случаях», – попытался объяснить предстоящие изменения чиновник.

Выезды узких специалистов

Как сообщил представитель регионального правительства, у врачей в каждой головной больнице будет график, по которому они будут выезжать в соседние районы. «Качество помощи повысится за счёт взаимозаменяемости специалистов. То есть специалисты будут выезжать в филиалы по графику, там, где по их профилю нет сотрудников. Чтобы не гонять людей в межрайонные центры», – уточнил глава ведомства.

Курган, Наталья Ефремова

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