В детских больницах Кургана из-за дефицита врачей хирурги переучиваются на урологов

В Курганской детской поликлинике врач-хирург прошёл обучение по специальности «урология». Он будет вести приёмы как детский уролог после получения аккредитации. Пока что люди не могут попасть на приём к детскому урологу в течение двух месяцев. Об этом пишет издание «45.ру» со ссылкой на жалобы жителей города и официальный ответ правительства региона.

«В ГБУ «Курганская детская поликлиника» имеется 1 вакансия врача-уролога, которая будет занята после прохождения аккредитации врача-хирурга», – заявили в пресс-службе губернатора Курганской области журналистам.

Аналогичную переподготовку проходит и врач-хирург в Курганской детской больнице имени Красного Креста.

Когда эти специалисты смогут принять пациентов, в ответе властей не сообщается.

В Курганской области острый дефицит узких специалистов. О том, что врачи будут переучиваться и получать новые специальности, на минувшей неделе сказал глава департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»