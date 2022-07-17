Жители Зауралья выступили против укрупнения больниц и собираются жаловаться Путину

Жители Сафакулевского района Курганской области выступили против укрупнения районных больниц. В социальной сети они договариваются прийти 18 июля на встречу с представителями регионального департамента здравоохранения, которая состоится в местной школе искусств.

«Земляки, надо обязательно пойти 18 июля и выразить своё отрицательное мнение! Ваше здоровье в ваших руках! Сидя на диване и рассуждая о том, что всё решено и ваша позиция никому не интересна, вы сами реорганизуете свою больницу! Помните, любое бездействие порождает противодействие!», – написала Люция Хабибуллина.

Пост в группе «Подслушано Сафакулево» посмотрели уже почти 8 тысяч человек (немногим меньше, чем численность населения района), под постом почти 100 комментариев.

Люди боятся остаться без медицинской помощи. По их словам, не все смогут добраться в Щучанскую ЦРБ, к которой присоединят ЦРБ Сафакулевского района. Кроме того, они уверены, что укрупнение – это только начало, за ним последует сокращение рабочих мест и ликвидация местной больницы, которая после реформы станет филиалом межрайонной больницы.

«Обычная схема «оптимизации» как с школами – сначала филиал, потом уже и этот филиал закрыть легче», – написал Наркис Мухаметшин.

«Во время социализма в нашем районе было три больницы – в Яланском, Сибиряке, и главная в Сафакулево, теперь наш район хотят оставить вообще без больницы. Больного из Сибиряка на 80 километров повезут через Сафакулево в Щучье а там очередь потому что там теперь больные из двух районов. А у кого нет машин? Или заболел тот, который водитель?», – задает вопрос Тагир Ишниязов.

«Альменевскую ЦРБ тоже Шумихе передали. Красота, врачи увольняются. В средней Альменевской школе тоже пачками учителя увольняются. Просто замечательно», – пишет Дмитрий Сайжанов.

«Почему Курганскую область не расформируют? Как Союз развалился, администрация областная нечего хорошего для людей не сделала. Оптимизируйте Курганскую власть», – предлагает Юлия Валеева.

Под другим постом жители Сафакулевского района договорились пожаловаться на укрупнение больниц президенту России Владимиру Путину.

Напомним, в Курганской области глава депздрава Алексей Сигидаев начал реформу системы здравоохранения в районах и муниципальных округах. На базе центральных районных больниц планируется создать межрайонные. По задумке чиновников, «головные» медучреждения смогут принимать пациентов из соседних районов. А узкие специалисты по графику будут выезжать в филиалы, чтобы проводить там приём.

В депздраве подчеркивали, что штат медицинских работников сокращать не предполагается. Однако источники в медицинских кругах сообщают, что после такой реформы многие врачи уволятся самостоятельно. В районных ЦРБ в основном работают пожилые специалисты, которые не согласятся ездить на работу в соседние районы.

Курган, Ольга Федорова

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