В Курганской области без объяснения причин сменили замгубернатора

Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина ушла в отставку. По версии официального телеграм-канала правительства региона, она оставила должность по собственному желанию.

Новым заместителем главы региона стала экс-глава контрольно-счётной палаты Курганской области Наталья Кирилова. В пресс-службе правительства не посчитали нужным раскрыть биографию нового члена правительства региона.

Работу Ларисы Кокориной, как и её предшественников, сопровождали постоянные скандалы, преимущественно в медицинской сфере. Люди были недовольны качеством оказываемых услуг. В 2022 году глава региона Вадим Шумков запустил больничную реформу – объединение больниц и превращение некоторых районных медучреждений в филиалы. Власти уверяли, что доступность помощи улучшится, однако пока видимых положительных результатов нет.

Публично г-н Шумков не высказывал претензий к г-же Кокориной.

Курган, Наталья Ефремова

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