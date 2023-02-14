российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 февраля 2023, 08:18 мск

Новости Курган

Новости, Кратко, Популярное

В Курганской области без объяснения причин сменили замгубернатора

фото – Лариса Кокорина. Официальный паблик правительства Курганской области «Вк».

Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина ушла в отставку. По версии официального телеграм-канала правительства региона, она оставила должность по собственному желанию.

Новым заместителем главы региона стала экс-глава контрольно-счётной палаты Курганской области Наталья Кирилова. В пресс-службе правительства не посчитали нужным раскрыть биографию нового члена правительства региона.

Работу Ларисы Кокориной, как и её предшественников, сопровождали постоянные скандалы, преимущественно в медицинской сфере. Люди были недовольны качеством оказываемых услуг. В 2022 году глава региона Вадим Шумков запустил больничную реформу объединение больниц и превращение некоторых районных медучреждений в филиалы. Власти уверяли, что доступность помощи улучшится, однако пока видимых положительных результатов нет.

Публично г-н Шумков не высказывал претензий к г-же Кокориной.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Зауралье после объединения больниц начнут переучивать врачей / Жители Зауралья выступили против укрупнения больниц и собираются жаловаться Путину / В Курганской области ликвидируют районные больницы / Губернатор Шумков заявил, что медики сами просили об объединении больниц

В рубриках

Курган, Сибирь, Урал, Здоровье, Общество, Политика, Россия,