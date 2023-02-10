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Пятница, 10 февраля 2023, 17:50 мск

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Глава контрольно-счетной палаты Курганской области покинула пост

Фото – сайт Курганской областной думы

Депутаты Курганской областной думы на внеочередном заседании 10 февраля приняли постановление о досрочном освобождении Натальи Кириловой от должности председателя Контрольно-счетной палаты региона.

По словам Кириловой, которая возглавляла КСП с 2016 года, она слагает полномочия по собственному желанию.

Источники в курганском правительстве сообщают, что Кирилова рассматривается в качестве одного из кандидатов на должность заместителя губернатора по социальной политике, которая освободилась после увольнения Ларисы Кокориной.

Курган, Ольга Федорова

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