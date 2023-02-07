В Курганской области уходит в отставку заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина. Как сообщили источники «Нового Дня» в правительстве, Кокорина работает последнюю неделю. Кто ее заменит, точно пока не известно.

В качестве одной из кандидатур называют главу департамента здравоохранения – военврача Алексея Сигидаева, который провел в регионе скандальную реформу по объединению районных больниц.

Напомним, медики были против реформы. Многие главврачи уволились, в том числе те, что приехали работать в Зауралье из других городов. Жители региона также выступили против реформы. В Шадринске даже предпринимались попытки провести пикеты. Люди писали письма главе Минздрава Мурашко и президенту Путину с жалобами на оптимизацию районных больниц, но это не помогло остановить чиновников. Между тем, за полгода реформы качество медобслуживания в регионе не улучшилось. Курганцы крайне недовольны состоянием здравоохранения в Зауралье, они по полгода не могут попасть на прием к специалистам.

Курган, Ольга Федорова

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