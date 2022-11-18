Жители Кургана по полгода не могут попасть к бесплатным врачам

Жители Кургана не могут записать детей на прием в поликлиники к узким специалистам. Люди по полгода ждут, чтобы попасть в очередь к стоматологу, лору, неврологу, окулисту и т.д. Об этом курганцы сообщают в сецсетях.

«В Кургане есть детская стоматология. Каждую пятницу, в 8 утра открывается регистрация на запись к врачу на следующую неделю. Другого пути при личном обращении в регистратуру не предложено. […] на 7:00 всё время у всех врачей уже занято. На госуслугах в поликлинике на Карельцева врачей якобы не существует вовсе, а значит и записываться не к кому. Департамент Здравоохранения, поясните, как работает ваше подведомственное учреждение и дайте чёткое руководство, как записывать детей на приём в детскую стоматологию», – написал в группе «Типичный Курган» Михаил Кузовков.

Вопрос оказался актуальным. У поста более 60 тыс. просмотров и 250 комментариев.

«Так же хотелось бы услышать, по какой причине на протяжении 4 месяцев ребенок стоит на очереди на запись к лору (он даже не записан, а стоит в очереди на запись, смех!). Педиатр разводит руками, говоря о том что быстрее отрастет второй нос, чем мы попадем к специалисту. Такая же ситуация и с неврологом в детской поликлинике, ребенок до года, контроль каждые 3 месяца по состоянию здоровья, а нам разводят руками», – пишет Ксения Макова.

«Тоже к эндокринологу записаны на запись в очередь ещё в августе месяце. Никто до сих пор не звонил, сходили уже платно и анализы сдали платно. И так со всеми узкими специалистами детскими, приходится ходить платно. Ещё бы зарплаты соответствовали чтоб это всё оплачивать, раз бесплатно у нас не попасть», – добавляет Алена Дмитриева.

«С ортодонтом такая же история. Третий год стоим, и еще столько же. Это полный беспредел. Плевали они нас и на наши проблемы и ничего в нашу пользу не решается», – резюмирует Наталья Владимировна.

«Где аккаунт этого позорного департамента? Где комментарии Шумкова, развалившего окончательно медицину, за которую выметается из зарплаты каждого человека?», – задал вопрос пользователь под ником Обычный человек.

Пост появился в ВКонтакте 18 ноября в 12:18. Однако комментарий курганского депздрава до сих пор не появился. В итоге пользователи начали делиться собственным опытом и давать советы, как все-таки попасть на прием к врачам.

«Мы по телефону в 8.00 не разу ещё не смогли взять талон. Если звоню в 7.55 говорят звоните в 8.00, когда 8.00 звоню ожидание ответа 40-50 минут, потом говорят талонов уже нет. Я подумала, что с такими темпами уже лечить будет нечего... Мы спокойно записались к стоматологу в Куртамыш, съездили туда», – рассказала автору поста Юлия Амурру.

Некоторым помогли встать в очередь официальные жалобы в депздрав.

Напомним, в Курганской области крайне остро стоит проблема дефицита врачей. Летом жители областного центра вставали в очередь в 4 утра, чтобы попасть на прием к специалистам, а жители Шадринска, который остался без хирурга-стоматолога, были вынуждены ездить в Курган.

Курган, Ольга Федорова

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