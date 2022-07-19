В Госдуме выступили против укрупнения курганских больниц

Депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал укрупнение районных больниц, которое решил провести в Курганской области региональный департамент здравоохранения. В частности Миронов негативно высказался по поводу объединения нескольких медучреждений Шадринска в одно.

«Оптимизация здравоохранения в России продолжается. Увы…Очередной такой случай произошёл в Шадринске Курганской области, где три медучреждения преобразовывают в одно. Мы видим, чем оборачивается оптимизация медицины для граждан страны. Медпомощь становится недоступной. Вызвал скорую помощь – ждёшь час, пришёл в поликлинику – не можешь сдать анализы, не можешь получить консультацию узких специалистов (их просто нет), а порой нет даже терапевтов, – написал депутат на своей странице в ВКонтакте. – Система здравоохранения России тяжело больна. Её нужно спасать как можно скорее! Поэтому предлагаю правительству ввести мораторий на любую оптимизацию – сокращение медучреждений и медработников. Это тупик. Меньше больниц и поликлиник, меньше врачей и скорых – больше смертей. Поэтому оптимизировать нужно страховые компании – посредников, которые сжирают миллиарды рублей и ничего не делают».

Напомним, в Курганской области глава депздрава Алексей Сигидаев начал реформу системы здравоохранения в районах и муниципальных округах. На базе центральных районных больниц планируется создать межрайонные. По задумке чиновников, «головные» медучреждения смогут принимать пациентов из соседних районов. А узкие специалисты по графику будут выезжать в филиалы, чтобы проводить там приём.

В депздраве подчеркивали, что штат медработников сокращать не предполагается. Однако источники в медицинских кругах сообщают, что после такой реформы многие врачи уволятся самостоятельно. В районных ЦРБ в основном работают пожилые специалисты, которые не согласятся ездить на работу в соседние районы.

Жители некоторых территорий Зауралья уже выступили против укрупнения ЦРБ. Люди намерены жаловаться на реформу президенту России Владимиру Путину.

Шадринск, Ольга Федорова

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