В Шадринске готовят крупный митинг против оптимизации больниц

Жители Шадринска намерены провести масштабный митинг против оптимизации городских больниц. Уведомление о мероприятии было направлено в администрацию города 18 августа.

Как рассказал «Новому Дню» организатор митинга – руководитель местного отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бухаров, планируется, что в акции протеста примет участие тысяча жителей.

«В мероприятии собираются участвовать врачи, представители общественной палаты города. Желающих очень много, люди записываются в очередь для выступления», – сказал Бухаров. Он добавил, что укрупнение больниц – тема №1 для жителей Шадринска. Ее обсуждают в транспорте, на рынке, в магазинах.

«Это очень больная тема для нас. Медицина в городе уничтожена. Бесплатная медицина недоступна для населения. Если мы получим от администрации разрешение, этот митинг может стать самым крупным митингом в истории Шадринска. Может стать достаточно заметным событием даже в масштабах страны. Поэтому, мне кажется, что нам по надуманным причинам постараются отказать», – рассуждает Александр Бухаров.

Митинг планируется провести в сквере Победы Шадринска 30 августа с 17:30 до 19:00 часов. Если чиновники предложат перенести место из центра города на окраину, организаторы согласятся.

Напомним, в конце июля из Шадринска в Москву отправились сразу два письма с жалобами на оптимизацию районных больниц в Зауралье, которую проводят курганские власти. Одно письмо президенту Владимиру Путину отправила Общественная палата Шадринска. Второе письмо главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко написали жители города.

Курган, Ольга Федорова

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