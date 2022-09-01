Общественники Шадринска получили ответ на обращение Путину по теме оптимизации больниц (СКРИН)

Общественники Шадринска получили ответ на обращение к президенту Владимиру Путину по теме оптимизации больниц в регионе. По сложившейся бюрократической традиции письмо Общественной палаты города из управления президента по работе с обращениями граждан переслали в правительство Курганской области. В итоге ответ для шадринцев готовила заместитель губернатора региона Лариса Кокорина. По данным чиновницы, медпомощь в Шадринске оказывается своевременно, оборудование в больницах обновляется, зарплаты медиков растут. Она также повторила тезисы о том, что грядущее слияние больниц не ухудшит ситуацию.

Письмо президенту Путину Общественная палата Шадринска направила в начале августа. Параллельно жители города написали обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко. В письме главе государства общественники указывали, что из-за оптимизации медпомощь в городе уже стала хуже. Они выразили опасения, что из-за объединения медучреждений («Шадринская поликлиника», «Шадринская больница скорой медицинской помощи», «Шадринская детская больница») последуют другие ухудшения.

«За последние 6 лет в городе значительно ухудшилось состояние здравоохранения. Сначала в целях оптимизации муниципальные больницы были переданы в собственность региона, затем была ликвидирована шадринская горбольница №1, закрыт роддом, родильное, кардиологическое и онкологическое отделения»,– говорилось в письме.

В ответ на эти претензии Лариса Кокорина сообщила, что «пациенты получают медпомощь в соответствии с порядками и стандартами. При отсутствии необходимой помощи на территории пациенты направляются в другие медорганизации в соответствии с маршрутизацией. Экстренная и неотложная медпомощь оказывается населению в день обращения, плановая медпомощь организована по предварительной записи. Сроки ожидания плановой помощи соответствуют срокам установленных Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи».

Г-жа Кокорина также сообщила, что в Шадринске растёт зарплата медиков: «за 7 месяцев 2022 года среднемесячная зарплата составила 75,2 тыс. руб. (224,2 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону), в сравнении с аналогичным периодом 2021 года рост 12,9%».

Заместитель губернатора повторила аргументы «за» объединение больниц, которые уже озвучивали чиновники.

«Качество и доступность оказания медпомощи повысится в том числе за счёт принципа взаимозаменяемости специалистов, когда медработники будут выезжать в филиалы по отдельному графику, где недостаёт сотрудников их профиля, и оказывать медпомощь на местах. У населения появляется возможность получать на базе межрайонных центров виды медицинской помощи, которые раньше были доступны только в областных больницах»,– уверила чиновница.

При этом, судя по её ответу, до конца не решён вопрос доставки пациентов в межрайонные больницы для получения этой высокотехнологичной помощи: неясно, как будут добираться на осбледования жители отдалённых сёл в межрайонные боольницы. Напомним, в районах существует транспортная проблема. Перевозчики один за другим закрывают рейсы между посёлками, внутри посёлков, между райцентрами из-за отсутствия пассажиропотока и выгоды. Областные власти субсидировать такие маршруты не спешат.

«При необходимости получения плановой помощи в круглосуточном стационаре в межрайонном центре, планируется решать вопрос доставки пациентов»,– пишет Лариса Кокорина, не расшифровывая «планы».

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков в интервью своей пресс-службе заявлял о том, что и в других регионах, когда шла реформа по объединению больниц, злоумышленники писали «подмётные письма». Связаны эти письма с тем, что, по его мнению, кто-то из сотрудников объединяемых больниц потеряет зону комфорта и вынужден будет больше работать.

Шадринск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»