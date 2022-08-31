В Шадринске уволили главу Общественной палаты за жалобу Путину на оптимизацию больниц

В Шадринске 31 августа досрочно сменили председателя Общественной палаты. Вместо Анатолия Хохлова палату возглавила директор школы №4 Лариса Шуплецова.

Официально Хохлов сложил с себя полномочия по собственному желанию. Однако, как сообщили «Новому Дню» источники в Общественной палате Курганской области, Хохлова вынудили уйти из-за того, что он допустил написание письма на имя Владимира Путина, в котором Общественная палата Шадринска просила президента не допустить оптимизации больниц в регионе. «Появление такого письма очень не понравилось руководству области. О том, что за этим последует наказание, Хохлов догадывался, поэтому ушел в отпуск. За него документ подписал и отправил в Москву его заместитель – Виктор Лукиных. Но это не помогло избежать отставки», – рассказал собеседник агентства.

Получить комментарии самого г-на Хохлова пока не удалось, в распоряжении редакции нет его мобильного телефона.

Напомним, власти Курганской области начали оптимизацию больниц в городах и муниципальных округах. Жители Шадринска выступили против реформы, люди крайне недовольны состоянием здравоохранения в городе и выходят на пикеты. В конце июля из Шадринска в Москву отправились сразу два письма с жалобами на оптимизацию районных больниц в Зауралье, которую проводят региональные чиновники. Одно письмо президенту Владимиру Путину отправила Общественная палата Шадринска. Второе письмо главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко написали жители города.

Шадринск, Ольга Федорова

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