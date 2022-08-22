«Просто испугались»: в Шадринске запретили митинг против объединения больниц

Администрация Шадринска запретила проводить митинг против объединения городских больниц и поликлиники. Организаторы акции получили фициальный ответ, подписанный главой города Антоном Моканом. В нем мэр ссылается на постановление губернатора Вадима Шумкова № 12 от 16 марта 2020 года.

«Со ссылкой на это постановление нам отказали в связи с противодействием распространению коронавирусу, – рассказал «Новому Дню» руководитель шадринского отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бухаров. – Мы как организаторы возмущены таким решением. Во-первых, на федеральном уровне все антиковидные ограничения отменены. Во-вторых, цель этого постановления какая? Противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. Но у нас проводят Крестовско-Ивановскую ярмарку, где в одно время в одном месте собираются десятки тысяч человек. 20 августа в Кургане проводится День города, на 27 августа в Шадринске запланирован День города. Как так? Все эти мероприятия можно, и угрозы распространения коронавируса они не несут. И только митинг нельзя провести из-за антиковидных ограничений. Считаем, что людям просто не дают высказаться. Очевидно, что нас просто испугались, поэтому и принято данное политически ангажированное решение».

По словам Александра Бухарова, вместо митинга теперь в пройдет пресс-конференция. Она состоится 24 августа 2022 года в Кургане по адресу ул. Бурова – Петрова, д. 77 (офис регионального отделения партии «Справедливая Россия – за правду»). «Будет официальная пресс-конференция с моим участием на тему «Как вылечить российскую медицину». Начало в 12.00. Там будет дана оценка всему происходящему и будет сделан ряд официальных заявлений о дальнейших действиях», – сообщил Бухаров.

Напомним, жители Шадринска планировали провести масштабный митинг против оптимизации городских больниц. В мероприятии собирались принять участие врачи, депутаты, представители общественной палаты города. Желающих было очень много, люди записываются в очередь для выступления.

«Медицина в городе уничтожена. Бесплатная медицина недоступна для населения. Если мы получим от администрации разрешение, этот митинг может стать самым крупным митингом в истории Шадринска»», – говорил Александр Бухаров.

Ранее, в конце июля из Шадринска в Москву отправились сразу два письма с жалобами на оптимизацию районных больниц в Зауралье, которую проводят курганские власти. Одно письмо президенту Владимиру Путину отправила Общественная палата Шадринска. Второе письмо главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко написали жители города.

Курган, Ольга Федорова

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