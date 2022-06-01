«Это же позорище»: курс на превращение России в сырьевую колонию продолжается

В России продолжается курс на разрушение страны, деиндустриализацию и превращения в сырьевую колонию – если не Запада, то хотя бы Китая. Об этом заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский, выступая накануне в столичном парламенте на круглом столе. По его оценке, супер-кризис в российской экономике пытаются списать на внешнеполитические события, хотя он начался давно.

«Мы на самом деле находимся в супер-кризисе, в который мы зашли далеко не из-за Украины, не из-за спецоперации. У нас 8 лет подряд падали реально располагаемые доходы еще до НАТО, до Запада, до спецоперации и прочего. С 2016 года нарастает убыль населения страны. В 21-м году миллион человек чистая убыль, предыдущий год, 20-й – 700 тысяч, 19-й год до пандемии – 330 тысяч, за год до этого – 200 тысяч человек. То есть, мы стабильно вымирали. Это тоже результат социально-экономической политики, наплыва пальмового масла, роста цен, обнищания населения, затягивания поясов, влезания в кредитную кабалу, когда долги населения взлетели за последние 4 года в более чем два с лишним раза с 11 до 25 трлн рублей. Вот эту историю мы хорошо видим, и понимаем, что сейчас пытаются списать пенсионную и мусорную реформы, повышение НДС, повышение цен, шоковую девальвацию предыдущих лет именно на внешнеполитические события», – констатировал Жуковский.

При этом экономист обратил внимание на провал программы импортозамещения на примере столичного АЗЛК по сборке автомобиля «Москвич». «Это же позорище! Без слез смотреть невозможно... У нас импортозамещение сводится к чему? Мы замещаем импортные машинокомплекты из Германии, Франции и Великобритании с Америкой на китайские машинокомплекты. У нас под «Москвичом», судя по всему, собрались собирать китайский автопром Geely. То есть, банально – это те же самые машинокомплекты, которые придут из Китая», – пояснил он.

«У нас встали все автосборочные предприятия, несмотря на программу импортозамещения, которая формально с 12-14-го года в России работает. Выпускать начали автомобили на «АвтоВАЗе» без подушек безопасности, без усилителя руля, без автоматической коробки передач, без ABS, ESP, стандарта Евро-0. Это 80-е годы, это чудовищная технологическая деградация, если мы сегодня не можем произвести те же самые двигатели и кабину для «КамАЗов». Надо понимать, что план по импортозамещению, по большому счету, успешно провален с треском», – подчеркнул Жуковский.

По его мнению, именно в результате провала программы импортозамещения экономика России «встала колом». «У нас резко падает импорт, собираемость налогов по импорту упала более чем на 55% в апреле-марте месяце. Упал внутренний НДС более чем в 2 раза по итогам апреля… У нас экономика встает просто колом, банально. Если «Автотор» в Калининграде начал раздавать по 10 соток земли своим рабочим, чтобы они просто от голода не пухли осенью и начали выращивать морковку, картошку, овощи, то, понятно, что что-то у нас пошло совсем не так, как это должно было идти», – отметил эксперт.

В этой связи экономист подчеркнул, что сложившаяся ситуация не стала стимулом для смены экономического курса страны. «Пересмотра этой политики пока мы с вами не видим. Восемь лет подряд падали реально располагаемые доходы до начала спецоперации, доходы уже упали до Украины ниже 2010 года… Я чего-то не вижу, чтобы у нас в Госдуме как-то решался кадровый вопрос. У нас также «Единая Россия» большинством голосует за [Эльвиру] Набиуллину на пост главы Центробанка 21 апреля. В мае месяце голосуют за поддержку Алексея Кудрина с его отчетом Счетной палаты, где все провалено, все нацпроекты», – отметил он.

«Мы все ту же самую политику деиндустриализации и превращения в сырьевую колонию, если не Запада – Европы, Америки, то хотя бы Китая, к сожалению, продолжаем», – заключил Жуковский.

Москва, Мария Соколова

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