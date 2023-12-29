Главные «герои» России 2023 года. СПИСОК

Уходящий 2023 год, как и предыдущие, вновь оказался очень противоречивым для России. Наряду с долгожданными победами на фронтах специальной военной операции внутри страны опять происходили весьма разочаровывающие события, которые самым негативным образом отразились на жизни россиян. Топливный и яичный кризисы, очередной обвал рубля с бешеным ростом цен явно не прибавили оптимизма.

Даже без конспирологических теорий стало очевидно, что многие из таких ЧП могли и не случиться, если бы власти вовремя, что называется, «подсуетились». Но не «подсуетились». Намеренно или из-за своего непрофессионализма – очень актуальный вопрос. В экспертном и политическом сообществе уже закрепились в обиходе, казалось бы, усопшие в советском прошлом термины «вредительство» и «саботаж». Слишком часто стали звучать заявления о «пятой колонне» в высших эшелонах российской власти. Многие события показывают, что такие определения действительно могут отражать суть происходящего в России.

Редакция РИА «Новый День» традиционно представляет ежегодный список номинантов на звание главного «героя» России 2023 года, наиболее ярко негативно отличившихся за последние 12 месяцев. По итогам читательского голосования, которое предполагает, в том числе, собственный вариант ответа, будет опубликован окончательный рейтинг народных антипатий.

«Пятая колонна» и «партия саботажа» поручений Путина

Правительство РФ и партия «Единая Россия». В 2023 году «Единая Россия», которая называет себя партией президента РФ Владимира Путина, в очередной раз проявилась в совершенно обратном значении, действуя при этом в связке с правительством РФ. Звучат заявления о прорывах в социальной и экономической политике, а в реальности получается как-то не совсем так, а иногда даже с точностью до наоборот.

Парламентская оппозиция в Госдуме уж слишком часто, как никогда ранее, стала заявлять о саботаже прямых поручений главы государства. Речь идет, в том числе, о ситуации в системе здравоохранения, которая способствует вымиранию населения, о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам, как того требуют обновленная Конституция и поручение Путина ещё от 2020 года. Как не вспомнить, что в 2016 году эту индексацию работающим пенсионерам отменял как раз лидер «Единой России» Дмитрий Медведев, находившийся тогда ещё и на посту премьер-министра. Позже он же продавливал пенсионную реформу.

Саботаж касается и федерального бюджета, который, по оценке депутатов Госдумы, по сути, на три года блокирует обозначенные главой государства цели развития страны.

Более того, в Госдуме регулярно напоминают представителям «Единой России» и правительству, что остаётся не выполненным указ президента 2012 года о реальном повышении зарплат бюджетникам, в том числе врачам и учителям. Парламентская оппозиция даже внесла в Госдуму очередной соответствующий законопроект, но «единороссы» его забраковали.

Как считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов, во власти по-прежнему остается влиятельная «пятая колонна», которая стимулирует обнищание и вымирание населения, а также тормозит развитие отечественной экономики, создавая условия для нового кризиса и сохранения зависимости страны от Запада. Глядя на происходящий абсурд, другой вывод и не сделать. И это в условиях фактической войны…

Госпожа «высокая ставка»

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Одним из главных претендентов на звание «героя» года вновь является председатель Центробанка. В 2023 году госпожа Набиуллина в очередной раз допустила девальвацию рубля и повысила ключевую ставку до 16% под предлогом необходимости «обуздания» инфляции, которую тут же разгоняют, в том числе, обесценивание нацвалюты и подорожавшие кредиты. В этой связи в Госдуме поставили вопрос об отставке главы Банка России, но не только. Представители парламентской оппозиции назвали Набиуллину «иноагентом», который действует по лекалам Международного валютного фонда и, по сути, продолжает санкционную политику Запада против России, направленную на «заморозку» отечественной промышленности и обнищание населения, чтобы спровоцировать внутренний «взрыв».

Депутаты Госдумы назвали повышение ключевой ставки вредительством и даже преступлением, а также констатировали, что Банк России не выполняет свою конституционную функцию – поддержание стабильного курса рубля, за что в любой другой стране не только бы отстранили от должности, но и посадили в тюрьму.

Глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов вообще заявил, что девальвация рубля и рост цен могут быть частью плана российской неолиберальной элиты по свержению действующего президента РФ.

На этом фоне весьма абсурдной несуразицей стал и ещё один символический жест Банка России с презентацией новой 1000-рублевой купюры с изображением православного храма без креста, что вызвало бурную негативную реакцию в обществе. Банкноту в итоге забраковали. А вот госпожа «высокая ставка» как была, так осталась. Как было верно подмечено в Госдуме, при таких «друзьях» нам и врагов не надо…

Министр «не из МВФ»

Глава Минфина РФ Антон Силуанов. Ещё один традиционный кандидат в «герои» года – глава Минфина РФ, которого в 2023 году также неоднократно публично обвиняли в реализации вражеского плана по разрушению российской экономики. Одна из главных претензий состоит в том, что министерство финансов не учитывает курс главы государства на обеспечение экономического суверенитета. Система сейчас выстроена таким образом, что из года в год намеренно провоцируется рост цен, вгоняющий россиян в нищету и долги, а средства для развития собственной промышленности тем или иным способом изымаются из экономики или «замораживаются».

Как говорят в Госдуме, ярким свидетельством стали подготовленный минфином проект федерального бюджета, который консервирует нынешнюю ситуацию, а также возвращение «бюджетного правила», которое, по сути, становится продолжением западных санкций с потолком цен на нефть в $60 за баррель. Представители парламентской оппозиции оценили это однозначно – «абсурд в квадрате» и «вредительство», и потребовали отставки Силуанова.

Судя по оценкам экспертов, минфин причастен и к топливному кризису из-за манипуляций с демпфером, что в нынешних условиях сродни экономическому саботажу. В стране был отмечен рост производства нефтепродуктов, но вдруг образовался их дефицит – бредовая ситуация.

И министр, в конце концов, был вынужден оправдываться на пленарном заседании Госдумы. Силуанов тогда заверил, что политика его министерства не связана с рекомендациями Международного валютного фонда. «Никакой валютный фонд нам не навязывал создание Фонда национального благосостояния. Предыдущие годы и текущий год говорят о том, что нам нужен наш резерв, запас для финансирования как раз социальных обязательств, поддержки экономики», – сказал он, но забыл, правда, уточнить, что предыдущий резерв – почти $300 млрд – был изъят и «заморожен» Западом в рамках санкций.

Кризисный манипулятор

Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Министерство экономического развития РФ во главе с Решетниковым опять в полной мере доказало, что в реальности является министерством экономической деградации страны. Планы этого ведомства по построению «светлого будущего» в России – тривиальная манипуляция. Это очень хорошо заметно по данным Росстата, который подчинен министерству Решетникова, – реальная и официальная инфляция отличаются в разы. В частности, в Госдуме обратили внимание, что стоимость такого новогоднего блюда, как салат «оливье», в версии Росстата выросла всего на 6%, а в реальности, судя по замеру чеков покупателей в магазинах, – на 45%. Более того, оказалось, что Россия снова практически победила нищету – в первом квартале 2022 года в стране было 20,9 млн бедных, а в четвертом их стало уже 11,6 млн – это рекорд, как отрапортовал Росстат, с начала 1990-х годов. Всё это очень похоже на абсурд.

«Как сказал один из умнейших людей Госдумы, причем из «Единой России» – после того как мы подчинили Росстат министерству экономического развития нам по плечу любые показатели, подчеркиваю, кроме реальности», – пояснил как-то суть проблемы депутат Госдумы Михаил Делягин.

Политики и неправительственные эксперты стали чаще задаваться вопросом: а как вообще возможно просчитывать планы, если исходить не из реального положения дел, а из не имеющих отношения к действительности циферок? Вот и действительно – получается у нас политика «абсолютного безумия». Сложно не согласиться.

Стеснительный торговец с врагами

Вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Россия в 2023 году продолжила поставки стратегического сырья на Запад, хотя вроде бы идёт война как раз с вражескими представителями этой части света. В Госдуме регулярно звучат заявления, что нашей стране в условиях специальной военной операции необходимо отказаться от экспорта ресурсов в недружественные государства, которые используют ресурсы из РФ для производства вооружений и боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины. В 2023 году редакция РИА «Новый День» решила напрямую поинтересоваться: какова позиция министерства по этой теме, но там решили промолчать, хотя проблема более чем очевидна. Как неоднократно отмечал депутат Госдумы Николай Коломейцев, «вот они нам 17 тысяч санкций, а мы им, смотрите, в Америку – ядерное топливо, титан, алюминий и кучу других редкоземельных металлов, которые используются в ракетах, которые потом стреляют по нам, и не только». И это, не считая нефть и газ.

Зато вице-премьер и глава минпромторга РФ регулярно бравурно отчитывается об успехах в «импортозамещении». На днях Мантуров заявил, что российский автопром в нынешних условиях получил второй шанс и точно им воспользуется – по итогам года будет рост производства на 15%. По его словам, Россия в сотрудничестве с западными партнерами создала современную автомобилестроительную отрасль, а после их ухода страна использует опыт и заводские мощности для сотрудничества с КНР.

И вот вопрос на засыпку: а в чем заместились-то с импортом? Это будет отечественное автопроизводство или все-таки китайское? Со станками и обработкой – так же, как с авто? Сложно, как Китай, тупо тихо «стырить» технологии?.. В итоговом же интервью Мантуров сам говорит, что и Запад не стесняется заниматься промышленным шпионажем… А мы – что и кого стесняемся?

Примечательно, что ведомство Мантурова, отвечая в ноябре на вопросы РИА «Новый День», почему-то не решилось похвалиться успехами в импортозамещении, показав цифру только на конец 2022 года, когда доля отечественной продукции, по оценке того же минпромторга, составляла лишь 61%. Получается, что риски-то есть, и очень даже существенные. А пассаж из ответа министерства, что «сейчас по ряду отраслей локализация у нас оценивается в баллах, а не процентах», – вообще вызывает недоумение. В теории, можно и в условных «ёжиках» и «птичках» считать...

Министры топливного коллапса

Вице-премьер и министр энергетики РФ Александр Новак и Николай Шульгинов. Топливный кризис в России с рекордным ростом цен на горюче-смазочные материалы в период уборочной кампании был уж очень похож даже не на вредительство, а на спланированную диверсию. Об этом прямо сказали в Госдуме: министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что эта проблема грозит обернуться катастрофой, а глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин поставил вопрос о целенаправленном подрыве основ энергетической и продовольственной безопасности страны. Об этом говорилось 6 сентября, хотя цены на топливо начали взлетать ещё летом. И только 21 сентября правительство отреагировало введением мер. А потом ещё и главе государства пришлось устраивать чиновникам выволочку за топливный кризис.

Цены вроде бы сбили, но «осадочек» от этого явно ещё долго будет ощущаться, в том числе, на стоимости всего – с очевидным снижением уровня жизни россиян. И остается непонятным, зачем вообще нужны такие вице-премьеры, министры и даже целые министерства, которые не в состоянии своевременно решить проблему в подведомственной им отрасли… Или это всё-таки вредительство и диверсия?

Глава министерства яиц

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Одним из самых запоминающихся событий 2023 года станет ещё и яичный кризис, за который пришлось публично извиняться даже главе государства. Рост цен на этот продукт превысил все мыслимые пределы. В некоторых регионах стоимость достигла более чем 200 рублей за десяток яиц, а кое-где образовался дефицит.

Как сказал президент, подорожание яиц и куриного мяса связано с тем, что спрос превысил предложение, однако объемы производства не увеличились, а импорт не был вовремя открыт. «Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства. Спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что всё в порядке. Я ему ответил: «А вот у граждан наших есть проблемы. Рост на яйцо курицы – 40%, а в некоторых местах и больше, и на мясо куриное», – пояснил глава государства на итоговой пресс-конференции.

То, что в министерстве Патрушева всё в порядке с яйцами, убедилась и редакция РИА «Новый День», получившая в начале декабря, в разгар яичного кризиса, ответ на свой вопрос о ситуации с производством этой продукции. Как выяснилось, по оценке Минсельхоза России, уровень самообеспечения в отрасли птицеводства РФ составляет: по мясу птицы, включая субпродукты – 103,1%, по яйцам и яйцепродуктам – 98,3%. «На текущий момент импортерами генетики локализованы мощности репродукторов, позволяющие обеспечить птицефабрики страны инкубационным яйцом на 1,5 года без значительного ухудшения показателей», – заверяли нас в министерстве.

Получается обычная для России история: официально у нас всё в порядке, а в реальной жизни – чёрти что. Или и тут всё-таки диверсия и вредительство?..

Миграционные лоббисты

Высокопоставленные сторонники привлечения мигрантов в РФ. В 2023 году в России вновь обострилась проблема с мигрантами и проявившимися во всем негативе их национальными анклавами внутри РФ. Инородцы даже после получения гражданства РФ отказываются уважать российские законы и традиции, и, как и обычные мигранты, позволяют себе средневековую дикость. Первые – отказываются проходить службу в армии, вторые – просто мешают жить остальным. Чего стоит избиение девушки в спортивных шортах, совершавшей пробежку в Подмосковье… И вал сообщений о сексуальном насилии над русскими женщинами и девочками... и оскорбление российских святынь…

В Следственном комитете РФ констатировали, что с начала 2023 года, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, на 32% возросло количество тяжких преступлений с участием мигрантов. «Особую тревогу вызывает статистика по преступлениям против личности, в том числе убийствам, фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Возросло и количество уголовных дел о преступлениях мигрантов против половой неприкосновенности», – сообщили в Следкоме.

В Совете при президенте РФ по правам человека выразили опасения, что мигранты могут стать «идеальным оружием» Запада для дестабилизации ситуации внутри России. Проблема стала настолько острой, что даже Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предупреждением о серьезной угрозе, которую может нести массовый приток в Россию мигрантов. Глава Русской православной церкви считает, что наплыв гастарбайтеров в перспективе может грозить потерей страны и русской идентичности.

Но… в это же время министр экономического развития РФ Максим Решетников и бизнес-омбудсмен Борис Титов призывают активно привлекать в Россию мигрантов под предлогом дефицита рабочей силы. Более того, в МВД России выдвигают очень сомнительные инициативы, например, ввести режим контролируемого пребывания в стране для нелегальных мигрантов. А парламентское большинство в Госдуме в лице «Единой России» принимает поправки в законодательство, которые заменяют меру выдворения мигрантов-нарушителей из РФ штрафом. Вот такой коллапс – и это на высоком государственном уровне!..

Главный «здравоохранитель» России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В российской системе здравоохранения всё стабильно: министр Мурашко отчитывается о росте продолжительности жизни, открытии новых больниц, а в стране продолжается вымирание населения. При этом россияне сталкиваются с проблемами при поиске необходимых им лекарств и при записи на прием даже к обычным терапевтам, не говоря уже об узких специалистах. Из регионов РФ регулярно поступают сообщения о дефиците медиков. Например, в службе скорой помощи Свердловской области открыто 60 вакансий врачей и 100 – фельдшеров. Самый большой дефицит в больницах и поликлиниках – среди анестезиологов-реаниматологов и педиатров. В Челябинской области одними из самых востребованных медицинских специалистов являются терапевты и педиатры.

В декабре редакция РИА «Новый День» решила уточнить в минздраве РФ актуальные данные в целом по стране: какова в настоящее время общая недоукомплектованность системы здравоохранения врачами и средним медперсоналом по сравнению с прошлым годом, когда сам министр Мурашко сообщал о нехватке около 25-26 тысяч врачей и около 50 тысяч среднего медперсонала? Ответ Минздрава России откровенно разочаровал. Чиновники представили данные по результатам только прошлого (!) 2022 года, и выяснилось, что обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составила 50,8, в то время как в 2019 году она составляла 48,7 врачей. То есть – и у этого министерства, получается, тоже «всё в порядке с яйцами».

Впрочем, чиновники от медицины, кажется, всё же признают проблему, но решать её собираются очень странным способом. В этом году очень «порадовала» новость, что Минздрав передает часть врачебных обязанностей медсестрам. Это «выход»!..

Руководитель российского недообразования

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В 2023 году «всплыла» ещё одна проблема для российского общества – вредительская программа «оптимизации» школьного образования вылилась в дефицит кадров, как и в системе здравоохранения. Журналисты РБК опросили 40 регионов, и выяснилось, что в 35 из них не хватает учителей почти по всем предметам, а больше всего – преподавателей русского языка, математики и педагогов начальных классов.

В Госдуме озвучили ещё более пугающую статистику. В частности, как пояснил депутат Олег Смолин, расчеты Академии народного хозяйства и госслужбы показывают, что в школах не хватает 250 тысяч педагогов с учетом их работы на 1,5 и более ставки. «Прежде учителя шутили: работаем на 1,5 (ставки), потому что на одну есть нечего, а на две – есть некогда. Теперь все больше и больше работают на 2 ставки. Если мы не повысим статус педагогического работника, детей скоро учить будет некому», – констатировал парламентарий, обратив внимание, что до сих пор не выполнен указ президента от 2012 года о повышении зарплат педагогов, которые сейчас вынуждены работать в среднем на две ставки. На эту проблему в самом конце года обратил внимание министра Кравцова и лично глава государства…

Так или иначе, глава Минпроса нашёл оригинальный выход из кадровой проблемы – теперь учителей не только начальной школы, но и средней, планируют в массовом порядке готовить в колледжах, что, естественно, негативно скажется на их профессиональной подготовке, и затем – на образовании детей. Не добавляет оптимизма в отношении перспектив и скандал с исключением классиков русской литературы из Единого госэкзамена, да и сам ЕГЭ, который, как заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, никто не планирует отменять…

«Развиватели» российского космоса

Корпорация «Роскосмос». Даже в отсутствии Дмитрия Рогозина на посту главы «Роскосмоса» эта госкорпорация, которой хотелось бы гордиться, умудряется добиться максимально провальных результатов. В 2023 году первый за почти полвека отечественный лунный аппарат «Луна-25», отправленный на спутник Земли, потерпел крушение. Станция улетела к Луне в ночь на 11 августа, а 19 августа около трех часов дня по московскому времени связь с аппаратом была потеряна.

Позже в «Роскосмосе» уточнили, что ЧП произошло в результате того, что блок измерения угловых скоростей БИУС-Л получил слишком много команд и не смог расставить приоритеты…

Но зато у нас теперь есть разрекламированный кинофильм «Вызов», съемки которого, при содействии того же «Роскосмоса», впервые в истории были проведены как раз в космосе. Это вам не сфабрикованная в земных условиях голливудская «документалка» про прилунение американцев! Ну разве не повод для гордости?!..

Отчаянные и отчаявшиеся релоканты

Алла Пугачева и остальные поуехавшие. В 2023 году, судя по подсчетам разных социологических служб, в Россию вернулось порядка 30-40% так называемых релокантов-«патриотов», которые после начала специальной военной операции сбежали за границу в страхе краха собственной родины. Некоторые из тех, кого раньше считали лидерами мнения либеральной общественности, а теперь являются иноагентами, вдруг «прозрели» и публично заговорили, что Запад не в состоянии снести «кровавый путинский режим». Впрочем, ещё остались и те, кто продолжает поучать русских «рабов Путина», как правильно жить «цивилизованно» и «демократично», и при этом оправдывать террор, как, например, убийство военкора Владлена Татарского.

Отдельные известные личности, имена которых противно называть, вдруг, когда «запахло жареным», зачастили на историческую родину из одной из «самых цивилизованных» в мире стран – Израиля, власти которого устроили безумную кровавую бойню для палестинского народа. Это «настоящий патриотизм»!..

Кровавый Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Осень 2023 года войдет в мировую историю не столько терактом радикальной группировки ХАМАС, сколько зверскими действиями руководства Израиля во главе с премьер-министром Нетаньяху по отношению к палестинскому народу. Массированные бомбардировки, жестокое убийство мирного населения сектора Газа являются обыкновенным фашизмом и геноцидом. Недаром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнивает Нетаньяху с Гитлером.

Число погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля превысило 21 тысячу, ранения получили почти 60 тысяч человек. Судя по данным властей анклава, израильские военные не брезгуют ничем – массово расстреливают целые семьи, в том числе беременных женщин и детей. Настоящий «цивилизованный» подход…

Куда уж нам, «дикарям» русским, которые, по версии Запада, устроили «агрессию» Украине. Мы просто «дети» по сравнению с этими «джентльменами»…

Враг номер один

Президент США Джо Байден. Хочется верить, что в 2023 году уже все окончательно осознали – особенно на верху российской власти, что возврата к прежней жизни с прежними международными устоями и связями уже не будет, и США, как и весь западный мир, нацелены не просто обуздать непокорную Россию, а уничтожить так, чтобы совсем уничтожить.

Престарелый президент США, а точнее те, кто за ним стоит, очень старается в этом направлении. Не стоит обольщаться, что сейчас американская помощь киевскому режиму как бы сократилась, – их «хаймарсы» по-прежнему долетают и до мирных российских населенных пунктов, и до окопов наших солдат в зоне специальной военной операции. Более того, по оценкам военных экспертов, США и их союзники готовят новую стратегию войны – террор внутри России…

Выборы президента США в 2024 году, даже если Байден не остается на посту главы их государства, вряд ли изменят общее направление американской внешней политики в отношении России. Мы для них – «враг номер один», как и они дня нас.

Главнокомандующий провального контрнаступа

Президент Украины Владимир Зеленский. Провалившийся украинский контрнаступ явно пошатнул позиции главаря киевского режима как внутри собственной страны, так и на Западе. Очевидно, Зеленский понимает, что взятие Марьинки – это первый «звоночек» дальнейшего продвижения нашей армии вглубь исторической России.

Но недооценивать «кровавого клоуна» не стоит. Президент «контрнаступа» явно не согласится проводить свои перевыборы в условиях военного положения и поражения. И России он может ещё очень сильно напакостить, учитывая, что его западные покровители весьма и весьма коварны.

Более того, на Украине готовится очередная масштабная мобилизация, что может означать только одно – ожесточенные бои на фронтах специальной военной операции будут продолжаться, а заявления о сокращении военной и финансовой поддержки Запада могут быть манипуляцией, чтобы ввести Россию в заблуждение.

В общем, надо быть готовыми ко всему с этими бандеровскими и натовскими выродками. Победа будет за Россией!

Выбрать главного «героя» России 2022 года можно здесь >>>

Голосование предполагает выбор нескольких вариантов, в том числе, собственный, если в представленном списке, по вашему мнению, нет такого претендента

Москва, редакция РИА «Новый День»

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