Целенаправленный подрыв безопасности России: в Госдуме назвали катастрофой кризис дизельным топливом

Проблема с ростом цен на дизельное топливо и его нехваткой грозит обернуться катастрофой для продовольственной безопасности России. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сегодня на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам, председатель которого Владимир Кашин поставил вопрос о целенаправленном подрыве основ безопасности страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, выступая на расширенном заседании комитета Госдумы, пояснил, что на рост цен на моторное топливо внутри РФ сказывается несколько факторов, один из которых – девальвация рубля. По его словам, при девальвации рубля с 70 до 95 за доллар автоматически произошла «трансляция в цену всех экспортно-ориентированных товаров».

«Внутренний рынок должен привязываться к экспортной альтернативе, потому что у нас налоги привязаны к валютной цене нефти. Налоги взымаются не от прибыли у нас в секторе, они взымаются от выручки и достигают от 55 до 70% для большей части добычи. То есть, это невозможно изменить, поэтому себестоимость во многом формируется налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Этот налог формирует около 40% федерального бюджета, из которого, как вы знаете, потому что мы живем в условиях тяжелых, в условиях военного времени, эти доходы крайне нужны бюджету. Поэтому на этот пункт мы не покушаемся. Поэтому 50-процентная почти девальвация естественно влияет на цены», – отметил Сорокин.

Замглавы Минэнерго также уточнил, что на повышение цен на топливо внутри России влияет рост мировой стоимости нефти. «В Европе возвращается сложная ситуация, что цены на дизель толкнуло вверх. Но мы понимаем, что это не может являться основанием, чтобы все полностью перекладывать на потребителя. Поэтому здесь существует фискальные механизмы – такие, как демпфер, которые разницу между экспортной альтернативой и целевой ценой, которая в пределах плюс-минус инфляции компенсирует. Данный показатель был изменен сейчас, но мы ведем переговоры с Минфином, надеюсь, в ближайшие дни сможем проинформировать о каком-то результате, о том, чтобы донастроить фискальную систему с компенсацией за счет сверхдоходов нефтяников, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Надеюсь, нам удастся достичь консенсуса здесь без потерь для бюджета, но с плюсом для всех потребителей в стране», – сказал он.

При этом Сорокин заявил, что без нынешнего сдерживания цены на бирже могли быть не 65 тысяч, а в районе 90 тысяч за тонну, что порождает «серый» экспорт. «Поэтому принято решение принципиальное, чтобы этот «серый» экспорт запретить. Поэтому мы сейчас внесли уже и проект указа не только в правительство, а уже в администрацию (президента). Он сейчас проходит финальную оценку, и надеюсь, что в ближайшие дни, максимум неделя-полторы – не хочу точный срок давать, не только от нас зависит – мы сможем выйти с указанием запрета на «серый» экспорт. И право экспортировать будут иметь только заводы, чтобы пресечь данную деятельность. Это тоже большая поддержка будет ценам на внутреннем рынке», – подчеркнул замглавы Минэнерго.

«Мы не поддерживаем регулирование по причине того же «серого» экспорта. Если мы кому-то сейчас дадим существенные скидки, отличающиеся от рынка, у нас такие прецеденты были, это просто потом вымоется и часть нефтебаз или аграриев станут нефтетрейдерами тоже. Это неизбежно в любом секторе происходит. Даже госучреждения, у кого есть льготная цена, пытаются продать, в том числе, и на экспорт, потому что очень большой заработок. Поэтому мы хотим пойти органическим путем за счет нормализации цен системными регуляторными мерами», – добавил Сорокин.

В этой связи Патрушев назвал высказал предложение об остановке экспорта на период активных сельхозработ, назвав отсутствие решения вопроса с ценами катастрофой. «Сейчас речь идет не просто о снижении цены, а о наличии топлива. Остановим и уборочную и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа. Может вообще сейчас экспорт нефтепродуктов закрыть, пока мы не стабилизируем ситуацию на внутреннем рынке? И у вас баланс есть? Вот у нас по зерну есть четкий совершенно баланс. Если у нас хватает на внутреннем рынке, мы даем квоту и у нас зерно вывозят на экспорт во второй части сельхозгода. Наверное, я профан, не знаю как устроен ваш рынок, но нужно в приоритете обеспечивать внутренний рынок», – подчеркнул глава Минсельхоза.

В ответ Сорокин пояснил, что баланс есть – по бензину экспорт практически обнулен, а дизеля в стране производится в 1,8 раз больше, чем потребляется. После этого высказывания сразу последовали острые вопросы депутатов о соответствии таких заявлений реальной действительности. В ответ представитель Минэнерго пояснил, что ситуация решается в ручном режиме. «По доведению ресурса до потребителей, надеюсь, вопрос, условно, недели. Сегодня, надеюсь, мы все основные вопросы решим, потому что есть определенные разночтения некоторой информации. Сегодня решим, в течении нескольких дней выведем на систему», – заверил Сорокин.

Подводя итог сказанному, глава думского комитета Кашин поднял вопрос о подрыве энергобезопасности страны. «Складывается целенаправленная цепочка, которая подорвала энергетическую безопасность страны. Для вашего сведения хочу сказать, ее не было до Думы шестого созыва. Была энергетическая безопасность Европы, и на одном заседании мы этот вопрос поставили у президента на ТЭКе (топливо-энергетической комиссии) и за два месяца сделали соответствующее. Может, это и продолжение такое – все больше думать о других, чем об энергетической безопасности своей страны», – заключил Кашин, попросив Сорокина довести прозвучавшие озабоченности до вице-премьера Александра Новака.

Москва, Мария Соколова

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