Минсельхоз России раскрыл данные об импортозамещении в птицеводстве и производстве куриных яиц

Россия рассчитывает стать самостоятельным игроком на мировом рынке генетики селекционных мясных кур, который сейчас контролируется двумя транснациональными корпорациями. Как сообщил Минсельхоз России в ответ на запрос РИА «Новый День», самообеспеченность страны в отрасли птицеводства и в производстве куриных яиц достигает почти 100%.

По оценке Минсельхоза России, уровень самообеспечения в отрасли птицеводства РФ составляет: по мясу птицы, включая субпродукты – 103,1%, по яйцам и яйцепродуктам – 98,3%.

При этом в министерстве подчеркнули, что «проводится большая работа по локализации производственных мощностей для воспроизводства племенных ресурсов на территории нашей страны, в том числе, по развитию племенной базы генетического материала в бройлерном птицеводстве. На текущий момент импортерами генетики локализованы мощности репродукторов, позволяющие обеспечить птицефабрики страны инкубационным яйцом на 1,5 года без значительного ухудшения показателей».

Вместе с тем, правительством РФ в 2022 году принято решение о реализации инвестиционного проекта «Новое строительство научно-производственных объектов селекционно-племенного комплекса и инфраструктуры». Производственные мощности размещены в Сергиево-Посадском городском округе Московской области на базе подведомственного Минсельхозу России учреждения ФНЦ «ВНИТИП».

«Проект является единственным в России птицеводческим селекционным центром полного цикла. Работа ведется индивидуально с каждой особью, в том числе с использованием геномной селекции. В дальнейшем планируется внедрение элементов искусственного интеллекта в племенной работе», – уточнили в Минсельхозе России.

При этом, как отметили в министерстве, проект реализован фактически за один год. Максимальная годовая вместимость птичников – 192 тысячи голов селекционного молодняка, 80 тысяч голов взрослой селекционной птицы. Мощность инкубатория – 26 млн яиц в год. «Результаты предварительных испытаний показали, что в отличие от зарубежных аналогов, птица имеет потенциал высоких продуктивных качеств. Реализация проекта позволит к 2030 году обеспечить долю рынка российского кросса на уровне не менее 25%. В случае прекращения импортных поставок, создаваемое селекционное стадо позволит в кратчайшие сроки нарастить численность поголовья птицы исходных линий до потребностей отрасли», – пояснили в Минсельхозе России.

Кроме того, учитывая сложившуюся геополитическую обстановку, санкционные ограничения и экономические реалии, Минсельхозом России в текущем году проведена работа по изменению федеральной научно-технической программы развития отечественного сельского хозяйства до 2030 года. В частности, представлена подпрограмма, которая направлена на внедрение в производство нового отечественного конкурентноспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров, отличающегося высокой продуктивностью и жизнеспособностью, на основе применения новых высокотехнологичных отечественных разработок. Правительством РФ принято соответствующее постановление 30 сентября 2023 года №1614.

«С учетом того, что мировой рынок генетики контролируется двумя основными транснациональными корпорациями, то с созданием собственного кросса и инфраструктуры современного селекционного центра Россия начинает реализацию собственной селекционной программы по мясным курам, что позволит повысить уровень продовольственной безопасности страны и войти в число самостоятельных игроков на рынке генетики», – сообщили в министерстве.

В целом, по данным Минсельхоза России, благодаря государственной поддержке на протяжении ряда лет, в стране создана собственная база племенных ресурсов по 13-ти видам сельскохозяйственных животных. В то же время, как признали в министерстве, по некоторым направлениям ещё имеется зависимость от поставок генетического материала из-за рубежа.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube