Лимитов для семейной ипотеки больше не будет, – заверил Силуанов

Средства на льготную программу семейной ипотеки будут направлены в полном объеме, чтобы исключить лимиты в 2025 году. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии журналисту канала «Россия» Павлу Зарубину.

Глава Минфина РФ пояснил, что в нынешнем году проблемы с выдачей семейной ипотеки возникли из-за нехватки средств у банков в результате повышения ключевой ставки и возникшей разнице между рыночными и льготными ставками по ипотеке. При этом Силуанов заверил, что проблема уже решена – необходимое финансирование обеспечено.

«В следующем году будем принимать все необходимое, чтобы не допускать таких разрывов. То есть действительно лимитов нет – деньги по «семейке» будут в полном объеме», – сказал Силуанов.

Напомним, на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что «не должно быть никаких лимитов» не только в семейной ипотеке, но и других льготных программах по приобретению жилья. «Мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет», – заверил президент РФ.

«Я прошу правительство обеспечить объем необходимых субсидий. Мы здесь наведем порядок», – подчеркнул Путин.

Москва, Светлана Антонова

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