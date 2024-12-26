Хуснуллин отчитался об устранении лимитов по семейной ипотеке

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о снятии лимитов по льготной государственной программе «Семейная ипотека».

«Лимиты уже практически сняты», – сказал чиновник журналистам (цитата по ТАСС), отметив, что сегодня дано поручение Минфину и банкам не ограничивать выдачу кредитов.

Вице-премьер РФ также сообщил, что механизм выдачи льготных кредитов по семейной ипотеке на вторичном рынке жилья планируется разработать до конца текущего года. Напомним, президент Владимир Путин на недавнем заседании Госсовета поручил распространить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок жилья в регионах, где почти не строится новое жилье.

По словам Хуснуллина, сейчас в кабмине определают, какое количество населенных пунктов затронет обновленная программа. «Мы анализируем, какое состояние должно быть у жилья, есть ли свободное жилье на рынке в населенный пунктах. Мы работу ведем. Думаю, мы до конца года разберемся», – отметил Хуснуллин.

К концу года будут высчитаны все показатели и приняты соответствующие решения, заверил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции подчеркнул, что «не должно быть никаких лимитов» не только в семейной ипотеке, но и других льготных программах по приобретению жилья. «Я прошу правительство обеспечить объем необходимых субсидий. Мы здесь наведем порядок», – заявил глава государства.

В Минфине РФ в ответ на критику президента пообещали изменить правила «Семейной ипотеки», чтобы убрать из программы механизм лимитов.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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