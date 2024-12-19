Силуанов сдался: Минфин РФ после критики Путина пообещал убрать лимиты из семейной ипотеки

Министерство финансов РФ отреагировало на критическое заявление президента Владимира Путина о «безобразии» с ограничениями по льготной семейной ипотеке. В заявлении ведомства Антона Силунова сообщили, что будут изменены правила, чтобы убрать из программы механизм лимитов.

«С учетом поручения президента РФ по итогам прямой линии, Минфин России подготовит изменения в правила «Семейной ипотеки», чтобы исключить из программы механизм лимитов. При этом в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках уже решен», – сообщается на сайте министерства.

Минфин также указал, что сейчас все банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе, выдача ни в одном из банков не приостанавливается.

Ранее сегодня на итоговой пресс-конференции Путин подчеркнул, что «не должно быть никаких лимитов» не только в семейной ипотеке, но и других льготных программах по приобретению жилья. «Мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет», – заверил президент РФ.

«Я прошу правительство обеспечить объем необходимых субсидий. Мы здесь наведем порядок», – подчеркнул Путин.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube