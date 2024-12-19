Путин назвал «безобразием» ограничения по семейной ипотеке: их не должно быть

Президент РФ Владимир Путин назвал «безобразием» ситуацию с ограничениями по выдаче семейной ипотеки. Глава государства подчеркнул, никаких лимитов по всем льготным программам для приобретения жилья быть не должно, и пообещал разобраться с этой проблемой.

«Не должно быть никаких лимитов. Мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет», – заверил президент РФ.

Глава государства пояснил, что льготные ипотечные программы связаны с субсидиями со стороны государства. «Для банков это только в удовольствии должно быть. Получать 6% от тех, кто использует кредит семейной ипотеки. А разницу между банковской ставкой и этими 6% возмещает государство. Должно возмещать. И здесь никаких лимитов со стороны государства быть не должно. Это разница в банках оседает, между прочим. Для них это доход, и немаленький», – сказал он.

По его словам, это касается также других льготных программ, в том числе дальневосточной, сельской и IT ипотеки. «Я прошу правительство обеспечить объем необходимых субсидий. Мы здесь наведем порядок», – подчеркнул Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

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