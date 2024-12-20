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Пятница, 20 декабря 2024, 18:07 мск

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Путин поручил распространить семейную ипотеку на вторичный рынок жилья

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Семейная ипотека должна быть распространена на вторичный рынок жилья в тех регионах, где «практически не строится жилье». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня заседании Госсовета по вопросам поддержки семей.

«Людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6%. Мы договаривались с правительством, я прошу ее оставить. Без всяких изъятий… Считаю, что можно было бы добавить еще одну инновацию... Я все-таки считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке, но давайте договоримся так, что это будет вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье», – сказал глава государства.

«Думаю, что это не может негативным образом отразиться на деятельности строительных компаний и стройки в целом», – добавил Путин.

В этой связи президент поручил правительству выработать ясные критерии, в том числе, при определении таких населенных пунктов, где новое жилье практически не строится.

Москва, Светлана Антонова

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