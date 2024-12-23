Вместо импортозамещания: правительство РФ обнуляет пошлины для импорта продовольствия и стабилизации цен

Рост инфляции является важной темой для каждого жителя России особенно в преддверии новогодних праздников, когда спрос на целый ряд товаров усиливается. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин сегодня на совещании по экономическим вопросам. По его словам, с начала года к середине декабря этот показатель уже превысил 9%.

Мишустин обратил внимание, что «значительное внимание вопросам инфляции уделил президент в ходе «прямой линии», и рассказал, что «правительство ведёт системную работу по вызовам, связанным с инфляционным давлением на экономику».

«Ряд мер для этого уже проработан и принят. В том числе по балансировке спроса и предложения в каждой отрасли, развитию экономики предложения, открытию новых промышленных проектов и повышению производительности труда. Активно привлекаем для этого и наших торговых партнёров из дружественных стран. В частности, сегодня вступает в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии об обнулении ввозной таможенной пошлины на импорт сливочного масла – до 15 июня следующего года», – отметил Мишустин.

Премьер-министр пояснил, что принято решение на весь 2025 год распространить такую меру и на поставки значительных объёмов мяса крупного рогатого скота, а до июля – картофеля, моркови и яблок. «Для этого оперативно готовятся соответствующие нормативные документы», – добавил он.

В то же время, как сообщил глава правительства, действуют мероприятия по насыщению внутреннего рынка промышленными товарами, что призвано помочь в поддержании приемлемой конъюнктуры.

«Введено квотирование по экспорту минеральных удобрений и лома чёрных металлов, скидка по технике для сельхозпроизводителей при условии фиксации цены. Организован мониторинг стоимости удобрений, строительных материалов, металлопродукции для оценки принимаемых мер. Прорабатываем включение в этот список упаковочных материалов, так как в цене многих товаров они играют существенную роль», – сообщил Мишустин.

Москва, Анастасия Смирнова

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