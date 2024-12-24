Провал года: нынешняя ипотека разоряет государство и россиян

Либеральные финансовые решения в России привели к тому, что нынешняя система ипотечного кредитования в России «кормит» исключительно банки, а для граждан и государства становится все более разорительной. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в госдуме Сергей Миронов.

«Ипотеку можно назвать главным провалом года из-за политики ЦБ и сочувствующего Минфина. Рыночная ипотека теперь выдается под 30% и абсолютно недоступна гражданам. Остаются льготные программы, в том числе семейная ипотека. Их действие обеспечивается тем, что государство компенсирует банкам разницу между льготными и ключевой ставкой. На фоне повышения последней средств на это уходит все больше», – констатировал политик.

«Если на старте льготных программ, в 2020 году, государство выплатило банкам 40 млрд рублей, то в этом году лишь на субсидирование семейной ипотеки ушло свыше 430 млрд, план Минфина на следующий год – 637 млрд. При этом максимальная сумма кредита под 6% в регионах – 6 млн рублей. Суммы сверх этого лимита некоторые банки уже выдают по ставкам до 100%! Итог: ипотека «кормит» только банки, которые находят, где побольше урвать и от казны, и от граждан. А для людей и государства ипотека превратилась в одно разорение». И самое главное – при таких «льготах» для банкиров и застройщиков стоимость жилья только растет, по цене оно становится все менее доступным для граждан», – подчеркнул Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Лидер «эсеров» обратил внимание, что реальной альтернативой нынешней ипотеке могли бы стать стройсберкассы, с помощью которых после Второй мировой войны отстроилось пол-Европы и которые активно применяются и сейчас за рубежом, но в руководстве ЦБ и финансов=экономическом блоке правительства РФ эта идея так и не нашла поддержки.

«Жилищные ссуды через стройсберкассы в мировой практике выдаются под 3-7% годовых. И сегодня нужно либо опускать ключевую и ипотечную ставки до этих значений, на что наш Центробанк идти категорически не желает, либо запускать новый способ приобретения жилья, в обход жирующих банков», – считает Миронов, обратив внимание, что на ипотечную проблему обращал внимание глава государства.

Москва, Анастасия Смирнова

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